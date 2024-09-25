全新悬疑韩剧《您拨打的电话》定档11月！柳演锡&蔡秀彬演表面夫妇，冷漠人夫vs缄默症妻子

演员柳演锡、蔡秀彬、许楠儁（许南俊）、张圭悧将联手主演全新韩剧《您拨打的电话》。

MBC新金土剧《您拨打的电话》讲述了一段始於威胁电话、围绕结婚3年的「show window」夫妇（表面夫妻）展开的秘密爱情悬疑故事，因该剧改编自同名人气网路小说，因此从一开始就备受原著粉丝的期待。

《您拨打的电话》由凭藉《忧郁症》、《医生耀汉》等作品备受好评的编剧金智允执笔，通过《禁婚令：朝鲜婚姻禁止令》等作品展现出细腻导演功力和独特影像美感的朴尚宇担任导演，强强联手备受瞩目。

柳演锡将在剧中饰演集家世、外貌、能力於一身的「白仕彦」，是个拥有丰富的履历，从战地记者、谈判专家到公共电视台的王牌主播，最终成为最年轻的总统府发言人的精英型人物。 虽然拥有光鲜的外表和经历，但他与妻子「洪熙珠」却维持著表面夫妻的关系，在妻子面前展现出极度冷漠的一面。



蔡秀彬则饰演「白仕彦」的妻子「洪熙珠」，由於童年发生的不幸事故，她患有缄默症，同时也是一位优秀的手语翻译师。 她与「白仕彦」是政治联姻并维持著型式婚姻的关系，在某天被神秘人物绑架后，决定改变自己的人生。



此外，许楠儁饰演的角色是外貌与温柔性格兼备的精神科医生「池尚宇」，同时也是一位拥有20万订阅者的神秘事件类YouTuber，尤其喜欢探讨未解案件。 然而，他因这一爱好卷入了无法挽回的事件中。



张圭悧则扮演电视台播音员「罗有利」，她毕业於名牌大学，拥有出众的外貌和与生俱来的亲和力，性格开朗可爱。 她视前辈「白仕彦」为偶像和榜样，却完全不知道他的妻子就是与她在新闻中配合默契的手语翻译师「洪熙珠」。



这几人将产生怎样的纠葛令观众们十分好奇，凭藉四位演技派演员与导演、编剧的强强联手，2024年MBC最受期待的电视剧《您拨打的电话》正在紧锣密鼓地制作中，预计於11月正式播出。

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