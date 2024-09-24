《凌晨两点的灰姑娘》HE大结局：申铉彬&文相敏联手解决结婚危机，大哥大嫂婚后恋爱超甜（EP.9-10）

《凌晨两点的灰姑娘》迎来大结局，无论是主CP允瑞（申铉彬 饰）为了与柱元（文相敏 饰），还是副CP 始元（尹博 饰）与美珍（朴素珍 饰），都得到了圆满结果。

允瑞为了能与柱元结婚，必须通过最后一关——柱元的母亲、财阀集团会长金善珠（陈熙琼 饰）。 为了完成「灰姑娘的故事」，允瑞陷入了必须公开自己童年伤痛的危机。



正在为柱元策划反向求婚活动的允瑞，决定先将她以分手为名收到的钱退还给柱元的母亲金善珠。 但见到允瑞的金善珠大为恼怒，第二天便十分冷漠地提前处理了允瑞的辞职。 得知允瑞要辞职的成民（李玹雨 饰）提议为她举办送别会，而因嫉妒心驱使匆匆赶来的柱元也加入了聚会。 成民和柱元依旧围绕著允瑞针锋相对，而在允瑞暂时离席时，成民对柱元提出了真诚的建议，説明他扭转母亲的心意。



醉酒回家的柱元向母亲倾吐了多年来未曾说出的真心话。 为了不让母亲失望，他甚至不敢有梦想，但这一次他告诉母亲：「我想要幸福。 」这番话动摇了金善珠的心。 第二天，金善珠一改冷漠的态度，展现了开放的心态，给了柱元和允瑞一丝希望。



允瑞通过反向求婚回应了柱元后，再次与金善珠单独会面。 金善珠表示「好好当灰姑娘吧」，并以「接管奖学基金会」为条件，同意了她与柱元的婚事。 然而，金善珠背后的真实意图却是利用允瑞不幸的家庭背景，打造出如同童话般的故事来吸引大众的关注。

柱元一家因父亲出轨引发的离婚诉讼而面临危机。 金善珠为了恢复公司因「财阀霸凌」丑闻而受损的形象，曾试图利用允瑞，让她负责奖学基金会。 然而，允瑞的弟弟智锡（金泰正 饰）无意中听到了姐姐与朋友的对话，得知柱元母亲试图利用姐姐的伤痛，愤怒地冲去质问柱元。 允瑞得知一切后，安抚了情绪激动的柱元。 她劝说柱元「生气随时可以，但安慰的机会只有现在」，希望他不要将母亲金善珠逼入绝境，而是给予她安慰。



三母子的尴尬外出开始了。 因耗尽汽油三人被困在了路途中，这反倒给了他们一个坦诚交谈的机会。 金善珠也坦言她从未拥有过幸福的家庭，因此无法给予儿子幸福。 最终，金善珠决定取消公开允瑞家庭背景的计划，并无条件同意两人的婚事。



与此同时，始元与美珍的关系也有所进展。 他们确认了彼此的心意，开始了真正的恋爱，像其他情侣一样会互相嫉妒对方有异性朋友，甚至因忘记结婚纪念日而发生争执，逐渐成为一对真正的夫妻，先婚后爱，甜度爆表。



终於婚礼如期到来，正如允瑞所说的「我的价值我自己知道」，她在婚礼当天光彩照人。 允瑞和柱元凭藉对彼此的真心，战胜了分手的危机。 他们用实际行动证明了，日积月累的幸福比童话更美好，在众人的祝福中举行了婚礼。

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