闵熙珍接受日媒采访：对NewJeans有7年构想蓝图，不想让成员们失望

女团NewJeans所属经纪公司ADOR前任代表闵熙珍与母公司HYBE娱乐的纷争已持续数月，时至今日不仅不见缓和迹象，还愈发严重起来。

已经卸任的闵熙珍并未停止自己的脚步，她在接受日本电视台采访时表示：「对NewJeans未来的蓝图有构想，不想让成员们失望。 」

日本代表性卫星电视台WOWOW在22日公开了闵熙珍的独家采访。 该台在《Ask Jeans！ NewJeans采访》节目中，除了采访NewJeans成员外，还公布了与闵熙珍的采访内容。

据报导闵熙珍在采访中透露：「我已经为NewJeans规划了7年以及更远的未来蓝图。 每年我都感到像在完成任务一样，如果按计划进行，我有信心每张专辑都会让人感到惊喜。 对我来说，这是一片充满希望的未来，过去这些是理所当然的事情，但现在的愿望是能够顺利、安全地达到那个目标。 」



闵熙珍解释说，她经常与成员们分享这些蓝图，「人活著是需要希望的，每次我和成员们讨论如何实现这些蓝图时我们都充满了希望，并因此克服了一个又一个难关。 我不希望这份蓝图成为对成员们的『希望折磨』，我不想让他们失望，希望我们共同讨论的愿景能够实现。」



据韩媒报导，闵熙珍的本次采访是在6月NewJeans於东京巨蛋举行粉丝见面会「BUNNIES CAMP」后进行的。 WOWOW自8月独家播出NewJeans东京巨蛋粉丝见面会以来，计划到11月为止，连续4个月播出NewJeans成员的采访和音乐MV特辑节目。



此外，ADOR在8月27日解除了闵熙珍的代表职务，并任命公司内的金周瑛理事为新任代表。 虽然ADOR声称即使闵熙珍不再担任代表，她依然负责NewJeans的制作工作，但闵熙珍对此表示反对，称这是“单方面的解职通知”。

另一方面，NewJeans的成员们於11日通过YouTube直播要求让闵熙珍在25日之前回归。 业内普遍认为ADOR及其母公司HYBE不会接受成员们的要求，部分人甚至预测NewJeans的成员们可能会启动法律程式，申请暂停专属合同的效力。

闵熙珍也已向首尔中央地方法院提出了「要求召集ADOR临时股东大会及重新任命为ADOR社内董事」的禁令申请，正式展开了为恢复代表职务的法律应对。

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