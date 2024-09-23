IU开演唱会不仅送歌迷礼物，就连周边居民也收到了！BTS V到场：祝贺你完成第100场演出

人们之所以这么喜欢IU，不仅是因为她人长得甜美、业务能力强，还是因为人品。

IU个人演唱会「2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT ENCORE : THE WINNING」於9月21、22日晚上在首尔麻浦区首尔世界杯体育场举行，她是韩国第一位站上首尔世界杯体育场大舞台与10万名观众一起表演的韩国SOLO女歌手，足以验证超强号召力。



演唱会之前，IU的团队首先向附近居民分发了该区域专用的垃圾分类袋，不少居民收到后通过SNS分享了礼物认证照。 分享照片的网友们解释说：「IU团队为了演唱会期间可能产生的噪音，希望得到居民能够谅解，因此把一捆捆垃圾分类袋挂在每家每户的门口。 」 IU赠送的垃圾分类袋上写著「2024年9月21日至22日将在首尔世界杯竞技场举办IU演唱会，恳请各位居民的宽容谅解。 」还有网友表示：「我在这里住了十多年，第一次见到有歌手为演唱会徵得居民谅解。 」其他网友也纷纷留言：「原以为IU只有实力和外貌出众，没想到人品也极佳」、「充满关怀心的顶级明星，太帅了」等。

아이유님께서 콘서트 하신다고 인근 주민인 저에게 종량제 봉투를 선사하셨네요!!! 월컵 바로 앞이라 오히려 소리도 듣고 좋은데 이런거까지ㅜㅠ 여러 가수 콘서트를 겪었지만 처음이라 유애나님들께 알리고 싶어 올려요! 충분히 유애나로서 자부심 더 가지셔요 쏘 스윗 #유애나 pic.twitter.com/yJnAQdbGCF — #탄탄멘 (@arisian91) September 20, 2024

아이유 정말 너무 너무 잘한다..

노래도 잘하고 마음씨도 착하고



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서울 상암월드컵 경기장에서 공연하는거 소음 때문에 주변 아파트에 미안하다고 종량제 봉투 보낸 아이유 pic.twitter.com/qYK7sYF7n4 — 하늘서기(석기형) (@LEMIN79) September 20, 2024

而两场演唱会共号召了10万粉丝到场，其中「世界豆」防弹少年团成员V的亮相最为吸睛。 先是22日，V在IG上发布了1月份与IU合作的《Love wins all》MV片场照片，粉丝们看到之后立即猜到V很有可能要去IU的演唱会。 没想到猜测很快就变成了现实，V和队友哥哥J-HOPE一同去看了演唱会。在J-HOPE拍摄的影片里，V穿著舒适的连帽运动衫，戴著眼镜，留著短发，身材比入伍前壮硕了不少，尽显健康之美，他还冲著镜头敬礼示意。 V自己也发布了去听演唱会的照片，并留言「祝贺你完成第100场演出」，表达了毫无保留的支持。



아 뷔가 이걸 봤다고…….. 전광판 배경으로 경례하는거 뭐임…… pic.twitter.com/UCNQ7y81JS — 아몬드 (@qkqhdhlrwu) September 22, 2024

两天的演唱会10万到场粉丝也收到了意想不到的礼物，有坐垫、雨衣以及望远镜，IU照顾到了每一位歌迷，十分贴心。



와 아이유 콘서트 입장 선물이 방석 우비 망원경!!! pic.twitter.com/A5unlBn6WG — 고구바︎ (@guba516) September 21, 2024

아이유 막콘 일요일 조기수령 특전, 입장 선물



일괄 5.0



조기수령 특전 부채

방석

망원경

모두 일괄로 양도합니다



오픈톡으로 연락주세요!https://t.co/kpfheNIIJt pic.twitter.com/D2NAxKL9Xc — (디엠확인 느려요 카톡주세요) (@bagopa0102) September 22, 2024

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