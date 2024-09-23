IU开演唱会不仅送歌迷礼物，就连周边居民也收到了！BTS V到场：祝贺你完成第100场演出
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IU开演唱会不仅送歌迷礼物，就连周边居民也收到了！BTS V到场：祝贺你完成第100场演出

明星   2024年9月23日   星期一10:05   Tracy  

（封面图源：IG@thv、FB@아이유(IU)）

人们之所以这么喜欢IU，不仅是因为她人长得甜美、业务能力强，还是因为人品。

IU个人演唱会「2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT ENCORE : THE WINNING」於9月21、22日晚上在首尔麻浦区首尔世界杯体育场举行，她是韩国第一位站上首尔世界杯体育场大舞台与10万名观众一起表演的韩国SOLO女歌手，足以验证超强号召力。
（图源：FB@아이유(IU)）

演唱会之前，IU的团队首先向附近居民分发了该区域专用的垃圾分类袋，不少居民收到后通过SNS分享了礼物认证照。 分享照片的网友们解释说：「IU团队为了演唱会期间可能产生的噪音，希望得到居民能够谅解，因此把一捆捆垃圾分类袋挂在每家每户的门口。 」 IU赠送的垃圾分类袋上写著「2024年9月21日至22日将在首尔世界杯竞技场举办IU演唱会，恳请各位居民的宽容谅解。 」还有网友表示：「我在这里住了十多年，第一次见到有歌手为演唱会徵得居民谅解。 」其他网友也纷纷留言：「原以为IU只有实力和外貌出众，没想到人品也极佳」、「充满关怀心的顶级明星，太帅了」等。

而两场演唱会共号召了10万粉丝到场，其中「世界豆」防弹少年团成员V的亮相最为吸睛。 先是22日，V在IG上发布了1月份与IU合作的《Love wins all》MV片场照片，粉丝们看到之后立即猜到V很有可能要去IU的演唱会。 没想到猜测很快就变成了现实，V和队友哥哥J-HOPE一同去看了演唱会。在J-HOPE拍摄的影片里，V穿著舒适的连帽运动衫，戴著眼镜，留著短发，身材比入伍前壮硕了不少，尽显健康之美，他还冲著镜头敬礼示意。 V自己也发布了去听演唱会的照片，并留言「祝贺你完成第100场演出」，表达了毫无保留的支持。

（图源：IG@thv截图）（图源：IG@thv截图）

两天的演唱会10万到场粉丝也收到了意想不到的礼物，有坐垫、雨衣以及望远镜，IU照顾到了每一位歌迷，十分贴心。

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