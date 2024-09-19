《好搭档》最终回全城期待！P.O甩掉综艺感，获男神郑雨盛力撑

由童颜女神张娜拉率领南志铉、金准韩和表志勋（P.O）主演的Viu Original原创律政职场韩剧《好搭档》收视再度报捷，上周播出的第十五集不但以16.8%位居该时段节目第一，更成为周六迷你剧收视冠军！剧集将於本周五（20日）迎来大结局，想一睹「拉铉师徒档」的最强对决，记得黐实「黄Viu煲剧平台」免费收看！

Viu Original原创韩剧《好搭档》将於本周上演最终回，车恩京（张娜拉 饰）经历离婚和事业打击后，决定离开大正律师楼并开设「复春律师事务所」重新出发；韩宥利（南志铉 饰）虽然有意跟从师傅步伐，但是却被恩京挽留，要她好好在大正学习，他日成为独当一面的律师。恩京把全恩浩（P.O 饰）挖角到自己旗下，宥利方才发现恩浩的重要性，在宇镇和恩京的安排下，二人在饭局上表明心迹，有情人终成眷属！这时恩京接下离婚委托，没想到客户居然是大正的前代表，她和宥利的最终师徒对决亦即将上演！



两渣男相继谢罪

《好搭档》以张娜拉和南志铉的师徒故事为主线，但是剧中一众渣男角色亦相当抢镜，先有饰演车恩京丈夫金智尚的池承炫二度为角色谢罪，近日为剧集客串的郭时阳亦难逃道歉命运！由他饰演的千焕书贵为医疗财团理事，人前好好先生，人后却长期家暴妻子，最终更意外杀死爱妻，行为令人发指，难怪郭时阳也在剧集播出后马上致歉：「对不起，千焕书是个混蛋，但是一切都是演技，《好搭档》加油！」



P.O回应演技争议

剧集「渣男」当道，幸好亦有不少暖男角色，如默默守护韩宥利的全恩浩（P.O 饰）。虽然曾有观众认为偶像出身的P.O仍有进步空间，但是不少网民大赞他表现合格，近日P.O也在访谈节目上回应演技争议：「以前我在综艺节目总是展现搞笑的一面，现在当我出现在电视剧或电影时，观众似乎需要一段时间才能看到我的表演。」其后他更透露男神郑雨盛为他暖心打气：「电视剧播出后，郑雨盛前辈联系了我，他说『不要被观众的反应左右，在我看来你已经做得很好了，如果你再多多表现出认真的一面，他们的看法肯定有所改变』，前辈真的很酷很可爱，他给我寄了维他命和面膜，非常照顾后辈！」



Viu Original原创韩剧《好搭档》将於本周迎来大结局，香港观众可以透过「黄Viu」捧场之余，还可收看《完美的家族》和《凌晨两点的灰姑娘》， 实时紧贴热门韩剧最终章。

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