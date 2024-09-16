为了避开前男友的怀疑！《因爲不想吃亏》申敏儿＆金永大这对「假夫妻」在公司秀恩爱，还将展开同居生活？

由申敏儿、金永大、李相二、韩智贤主演的《因爲不想吃亏》，因为剧情有趣，受到许多观众的喜爱，收视也呈现出连续上升的趋势。

此前，「组长」孙海英（申敏儿 饰）因爲欺负「新职员」金志旭（金永大 饰）的误会，差点受到惩罚，得知这消息的智旭向所有人公开自己是海英的丈夫。就这样他们成为「甘霖教育」公司内的话题人物，他们能否不被发现是「假结婚」，继续在公司生活呢？



公开第7集的剧照中，两人彷佛成为「真正的夫妻」，志旭出现在在海英家里的理由是什么呢？而海英头上缠著毛巾，手里拿著疑似志旭的衣服，与海英明朗的微笑不同，志旭对她的突发行动感到困惑，不过通过剧照也可以看出两人关系越来越亲近。



先公开影片中，这对「假夫妻」又在公司晒起恩爱，海英拿出她自己做的紫菜饭卷便当，同事们好奇问她这是什么，海英笑著说：「我不是前几天说特别想吃家里的紫菜饭卷吗？结果他（志旭）凌晨就起来准备了，志旭帮我做的，我老公...。」但味道似乎不是很好，同事们吃完都露出嫌弃的表情，海英则说：「我觉得非常好吃啊！很符合我的胃口。」结果志旭马上喂她：「那你多吃一点。」海英直接用眼神骂人 XD



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