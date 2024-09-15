【K社韩国小百科】明年中秋「请假1天爽休10天」！ 韩中秋连假紧挨开天节&韩文日，预计出国游抢票激烈

韩国今年的中秋假期从下周一开始连休3天，因为挨著周末，已从昨天开始5天连休。 这还不算什么，明年的中秋假期不仅连著周末，还跟两个国定假日紧紧相连，只要请假一天就能享受10天带薪休假！

韩国政府每年都会发布「月历要项」作为制作新一年月历的基准，根据今年6月发布的资料，明年的「红日子」（国定假日）即政府机关公休日一共有68天，对於执行双休日的机构而言则有119天。 其中除了周末之外本应有20天休假，但佛诞日与儿童节重叠、中秋连假与周日重叠，结论是一共有18天休假。 不过这种情况韩国都会补休，所以实际上还是有20天休假。



其中连休3天的机会有6次、比今年多一次，依次是1月28~30日（春节连假3天）、3月1~3日（周末+三一节补休）、5月3~6日（周末+佛诞日+儿童节补休）、6月6~8日（显忠日+周末）、8月15~17日（光复节+周末），其中最受瞩目的当数中秋连假。

10月3日是开天节、4日是周六、5到7日是中秋连休、8日是补休（连假第一天撞上周日）、9日是韩文日，一连串下来已经连休7天，只要在10日（周五）请假一天，就能获得完整10天连续的休假！



韩国网友对此喜忧不一，有人已开始计划带全家出国旅游，甚至考虑请假5天连休两周，笑称找到了「活到明年的理由」; 与此同时，服务类工作的网友表示眼前一黑，也有人想到中秋要给家人准备餐饮、假期前后要补课/加班而叫苦不迭。

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