【韩网热门】随者女主和前男友（男二）的叙事公开，反响越来越不好的电视剧

这部剧就是《妈妈朋友的儿子》。原以为是青梅竹马长大后发现互有好感的甜甜爱情剧，到第9集根本是分销诈欺、虚假房源。

女主前男友「宋铉浚」一开始不是很重要的角色，客串之后才出现在人物介绍栏，而且不是男二，是归类为「周边人物」的配角。然而现在作为三角恋的一角，前男友和女主角的故事被讲述得过於详尽。从初遇到恋爱、婚前准备（甚至已做好请柬、只剩办婚礼）、分手、再回来准备重新求婚，还有支持女主的未来梦想等，全部都展现出来了。

最大问题是，三年前女主在美国被诊断出胃癌重病，只有前男友知情，还陪她手术、辞职照顾她等，给前男友打造了奉献自我的人设ᅮᅮ（家人和朋友都不知道、只有前男友了解，前男友对女主无所不知）。



观众原以为女主和前男友解除婚约（分手）是因为前男友的过错或出轨，但实际上并非如此，C8。 女主角在胃癌治愈后出现抑郁症，前男友则因陪护抗癌治疗而感到疲惫，两人因为误会发生争吵，女主最终选择分手，为追寻厨师梦想整理好在美国的生活后回到韩国。

因此，在第9集播出后，女主与前男友的故事设定引发了很多反感，观众指责制作组在描写前男友叙事时过於用心，例如「比起男主更想跟前男友交往」「女主好晦气，无法融入剧情」「好无语，居然对前男友代入了感情，对男女主都失去好感」「怎么看都是前男友更优啊」「站在前男友角度，石榴也太坏了吧？」 「还不如说前男友是真出轨」「前男友必须是坏人，不懂吗？」 「前男友叙事出现的瞬间，我感到这部剧终於完蛋了」。

据说从第11集开始氛围会变得不同，但至少到第9集为止，主线叙事已经没救了。 这部剧让人明白，如果要让浪漫喜剧不走偏，必须依赖老套桥段并且以主角为主。 如果那个角色是男二倒还能理解，但问题是他根本不是原定的男二，这让人感到荒唐。

韩国网友评论：

1. 天呐，前男友完全是宾士男（*比喻各方面优质的男友）

2. 其实前男友才是真男主？ 反转剧来的？

3. 变成《Start-Up》那样了吗

4. 对演员来说是剧本诈欺

5. 前男友甚至在女友生病期间替她回韩国陪爸妈...

6. 女主接受前男友3年照顾、治好病就跑了... 还有良心吗？

7. 本以为前男友劈腿，原来女主才是烂人啊

8. 跟前男友重修旧好反而比较能够接受...

9. 编剧是不是想表达「比起宾士，与我合拍的破车才是真正姻缘」？ 虽然没什么说服力

10. 不如用前男友的叙事另外拍一部剧吧

11. 如果不是庭沼瑉丁海寅，真的不会追这部kkk用这么好的演员在做什么啊？

12. 因为是《海岸村恰恰恰》编导团队所以很期待来的，看来不太行啊ᅲ

13. 女主完全是垃圾，男主就很普通的二十代男生

14. 今年做的最棒的事之一：看完《妈朋儿》前两集就下车了

出处：https://theqoo.net/hot/3405242116

图源：

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