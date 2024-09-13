闵熙珍改变战略，申请重新出任ADOR代表理事：「为了NewJeans的未来」

NewJeans制作人、ADOR原代表理事闵熙珍今日通过律师发布声明，表示已向法院提出假处分申请，要求ADOR召开临时股东大会、重新任命她担任社内理事。

律师表示，HYBE罢免闵熙珍代表职位是违反股东间协议的行为，律所一直以来将工作重点放在「证实罢免无效」，但考虑到闵熙珍作为ADOR代表的3年任期即将在2024年11月2日结束，不够时间重新召开股东大会、等待法院审理，因此改变策略，请求重新任命闵熙珍为理事、并进一步任命为代表理事。



律师指出，股东间协议承诺闵熙珍作为ADOR代表理事有5年任期，这一点已获得法院证实，然而HYBE仍单方面解雇闵熙珍的代表职位，此举已违反法院判决。

律师认为HYBE显然不会再任命闵熙珍为社内理事，因此不得不提出假处分申请，要求在任期结束之前召开临时股东大会，请股东对於「重新任命闵熙珍为社内理事」行使议决权。

声明最后表示：「请HYBE停止违反合约的行为、妨碍业务、损害名誉、侮辱等，为了ADOR和NewJeans的未来做出合理的经营判断。」



此外，ADOR於8月27日召开理事会，宣布解除闵熙珍的代表职位，任命ADOR社内理事兼HYBE首席人力资源官周永爲新任代表。 随后，闵熙珍立即反驳称理事会解雇自己的行为是「违法的决定」，且两个月不足以完成偶像组合的制作工作。

9月11日晚，NewJeans五名成员突袭直播召开记者会，要求HYBE在本月25日之前让闵熙珍回归ADOR代表职位，并且强调本次直播并非闵熙珍指使，所属社ADOR也不知情。

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