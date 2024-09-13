閔熙珍改變戰略，申請重新出任ADOR代表理事：「為了NewJeans的未來」

NewJeans製作人、ADOR原代表理事閔熙珍今日通過律師發佈聲明，表示已向法院提出假處分申請，要求ADOR召開臨時股東大會、重新任命她擔任社內理事。

律師表示，HYBE罷免閔熙珍代表職位是違反股東間合約的行為，律所一直以來將工作重點放在「證實罷免無效」，但考慮到閔熙珍作為ADOR代表的3年任期即將在2024年11月2日結束，不夠時間重新召開股東大會、等待法院審理，因此改變策略，請求重新任命閔熙珍為理事、並進一步任命為代表理事。

律師指出，股東間合約承諾閔熙珍作為ADOR代表理事有5年任期，這一點已獲得法院證實，然而HYBE仍單方面解僱閔熙珍的代表職位，此舉已違反法院判決。

律師認為HYBE顯然不會再任命閔熙珍為社內理事，因此不得不提出假處分申請，要求在任期結束之前召開臨時股東大會，請股東對於「重新任命閔熙珍為社內理事」行使議決權。

聲明最後表示：「請HYBE停止違反合約的行為、妨礙業務、損害名譽、侮辱等，為了ADOR和NewJeans的未來做出合理的經營判斷。」



此外，ADOR於8月27日召開理事會，宣佈解除閔熙珍的代表職位，任命ADOR社內理事兼HYBE首席人力資源官周永爲新任代表。 隨後，閔熙珍立即反駁稱理事會解僱自己的行為是「違法的決定」，且兩個月不足以完成偶像組合的製作工作。

9月11日晚，NewJeans五名成員突襲直播召開記者會，要求HYBE在本月25日之前讓閔熙珍回歸ADOR代表職位，並且強調本次直播並非閔熙珍指使，所屬社ADOR也不知情。

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