Netflix热门惊悚续作《京城怪物2》正式预告&亮点介绍：由朴叙俊和韩韶禧亲自带领观众认识京城时空！
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Netflix热门惊悚续作《京城怪物2》正式预告&亮点介绍：由朴叙俊和韩韶禧亲自带领观众认识京城时空！

韩剧   2024年9月12日   星期四14:42   Mico  

（封面图源：Netflix《京城怪物2》）

带来震撼世界观的《京城怪物》第二季将在 9 月 27 日上线，大家准备好了没？

由朴叙俊和韩韶禧主演的Netflix惊悚韩剧《京城怪物2》公开了主海报与正式预告，更一并公开了介绍时空背景世界观的贴心影片，让观众们一睹为快～。
（图源：Netflix《京城怪物2》）

《京城怪物2》讲述在2024年的首尔，采玉（韩韶禧 饰）遇见了长相酷似泰尚的浩载（朴叙俊 饰），揭晓悬而未决谜团的故事。跨越时间线、命中注定再相遇的两人，又会面临著什么样的全新考验？令人格外期待。
（图源：Netflix《京城怪物2》）

▼《京城怪物2》正式预告：

主海报将1945年的京城和2024年的首尔融合在一起，浩载和采玉则露出坚定的眼神，他们将「为了结束所有恶缘而展开的激烈战斗」的文案，引发了大众的好奇心。
（图源：Netflix《京城怪物2》）
（图源：Netflix《京城怪物2》）

同时，在全胜制药黑子队长（李茂生 饰）的指挥下正进行著一项隐秘的实验。胜祖（裴贤圣　饰）一眼就认出了采玉，因为她的能力与自己相似，黑子开始执著地追逐著主角们。
（图源：Netflix《京城怪物2》）
（图源：Netflix《京城怪物2》）

▼由朴叙俊和韩韶禧亲自介绍，像是「纳人」、「黑子」、「主要场景」等《京城怪物》独特的世界观&名词一一分享给大家，帮助观众们更好的欣赏第二季的故事。

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