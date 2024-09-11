【韩网热门】接受李思杯化妆的TWICE子瑜

TWICE子瑜近日发行SOLO出道迷你专辑《abouTZU》，做客网红化妆师李思杯的节目。 原PO对化妆成果非常满意：「太美了 ᅲᅲᅲ 子瑜的美貌无需多说，李思杯的化妆实力也是最高。」

韩国网友评论：

1. 好美，完全是我的style

2. 很符合流行趋势，现在的hot girl风格就是这样

3. 像学校里人气第一的在美侨胞

4. 超级美啊，比之前所有化妆都适合她

5. 有点李孝利的感觉！

6. 完全变了一个人，好神奇

7. 好像日本杂志里的模特

8. 和平时的子瑜很不一样，令人耳目一新

9. 好像玛格・罗比/芭比人偶/外国网红/ AI /《模拟市民》游戏里的虚拟角色

10. 我觉得好奇怪ᅲ

11. 没化妆的时候好看100倍

12. 真的不是万圣节变装吗？

13. 哇，完全想不起子瑜原本的模样

14. 因为素颜已经非常美，所以更不适合浓妆

15. 把子瑜变成了李思杯...

16. 不像西洋hot girl，倒像日本辣妹

17. 看起来脏兮兮乱糟糟。。 现在流行这种很夸张的修容吗？

18. 好像要跳《10 Minutes》

19. 虽然是外国人，但也太异国感了

20. 瞬间变成40代

21. 因为是concept化妆，当然要夸张一些，加上舞台打光就会很美了

22. 韩国人对於稍微浓重的妆容都指手画脚... 我觉得很美

23. 都说了是变身嘛，很新颖美丽

24. 偏题一下，子瑜讲话的模样真的好单纯可爱kkk

25. 只要是子瑜，不管怎样都好看

出处：https://theqoo.net/hot/3399148124

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