《妈妈朋友的儿子》承效＆石榴CP假戏真做？丁海寅暧昧回应与庭沼玟的恋爱传闻，还透露：默契度是历代级

丁海寅主演的电影《辣手警探2》将在13日上映，目前他也通过《妈妈朋友的儿子》和观众们见面，在今日（11）他也接受采访。

丁海寅表示好像很久没有演笑戏了，似乎是2019年以后的第一次。谈到一起合作的庭沼玟他说：「我和沼玟只差一岁，因为在作品中承效和石榴不是青梅竹马嘛～所以觉得如果我们不亲近的话，剧中可能会出现不方便的感觉，所以在拍作品之前就已经很亲近了。」



他还说：「我和沼玟都不是外向的人，但只要内向人亲近的话，就会有青梅竹马的那种氛围，也很会开玩笑，所以配合得很好。我之前有很多要稳重、抓住中心的角色，而这次《妈妈朋友的儿子》沼玟在现场引导得很好，所以让我有可以信任和依靠的部分。」



对於观众们希望他与庭沼玟发展爲现实恋人的愿望，丁海寅表示：「可能是因爲默契到那种程度才这么说吧！这些好像通过制作花絮能看出来，实际上在现场的化学反应很好，是历代级的。」关於恋爱传闻，他回答：「我不会发表任何言论。」



《妈妈朋友的儿子》目前已经播出一半（第8集），丁海寅也说：「剧情正在走向高潮，今后将会有很多观众们所希望的幸福场面，希望大家多多期待。」而第8集播出让许多观众不满，不知道接下来的剧情会是如何呢？另外，今日也传出丁海寅和庭沼玟将一起到峇里岛拍摄情侣画报，由於电视剧已经开播，加上电视剧热度稍显不足，这在业内算是十分罕见。



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