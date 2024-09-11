下半年必追！《正年》金泰梨、辛睿恩、罗美兰等5主演人物关系海报公开，全女性演员阵容令人期待！

tvN新剧《正年》讲述以1950年代韩国战争之后虽然贫穷但充满浪漫的时代，拥有声乐天赋的少女「正年」，克服自身局限性，最终成为顶级明星的成长历程。

剧中，金泰梨饰演的「尹正年」为了成为国剧演员，独自从木浦上京的天才少女。辛睿恩饰演的「许英瑞」是拥有坚强实力和家庭背景的「梅兰国剧团」最优秀的精英研究生、罗美兰饰演的「姜素福」是拥有刚直气场的梅兰国剧团的团长、郑恩彩饰演的「文玉卿」和金允慧饰演的「徐惠朗」分别在剧团里扮演男主角和女主角，是国剧界的招牌明星。



今日（11）《正年》公开剧中主要登场人物尹正年、许英瑞、姜素福、文玉卿、徐惠朗之间有趣的关系性的海报。公开的海报中，彷佛看到1950年代文艺杂志的封面，主角们以多样的组合展现出来，感觉每组都很有故事呢！

首先尹正年和许英瑞穿著一样的研究生服装，背对背凝视著正前方，可以感受到他们之间紧张的氛围。海报上写著「你是我唯一的竞争对手也是朋友」，让人好奇两个少女的成长叙事。



接著是「梅兰国剧团新进研究生」尹正年「剧团团长」姜素福之间展现的师生关系。姜素福怀著对退休的期待，把手放在她的肩膀上，尹正年虽然露出明朗的笑容，但表情看起来则有点紧张又尴尬，海报上的文字是「指引你走向最佳国剧演员之路」。



再来是尹正年和文玉卿的合照，暗示围绕「梅兰国剧团最耀眼明星」位置的接班人，尹正年用羡慕的眼神看著有干练明星气场的文玉卿，文玉卿则用好奇的眼神注视著她。海报上写著「我的下一个王子是你啊～尹正年」。



最后则是「梅兰国剧团最耀眼明星」文玉卿和徐惠朗的合照，背对著徐惠朗的文玉卿用复杂微妙的表情看著远处，海报上写著「从现在开始这个舞台，只属於你和我」，他们之间的关系，也让人感到紧张。



制作组也表示：「《正年》不仅以国剧这一新鲜素材爲主，还以主角『尹正年』爲中心，努力将周边人物和梅兰国剧团内部的叙事更立体地表现出来。登场人物的魅力和个性非常明确，他们各自对立、和谐、多姿多彩的协同效应，将成为观看的另一个看点，请大家多多期待。」而《正年》将在10月12日首播，Disney+ 将同步上线。

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