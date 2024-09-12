惊呆！BTS防弹少年团JIN自爆从未被告白过：认识的人太少了
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惊呆！BTS防弹少年团JIN自爆从未被告白过：认识的人太少了

明星   2024年9月12日   星期四09:59   Tracy  

（封面图源：IG@jin）

JIN啊，你真的没在说谎？？？

日前防弹少年团成员JIN、TXT然竣、YouTube 郭Tube、综合格斗选手金东炫等人一起亮相了YouTube综艺《奔跑吧，硕珍》，玩起了游戏。
（图源：IG@jin）

节目中，制作组提问：「『在职场群组聊天中被同事表白』和『在弘大街头当众脱掉面具后表白』，哪一个更好？」 对此，金东炫反问：「被表白不是件好事吗？」 JIN则表示：「如果在群组里被表白，只要直接拒绝就好了吧。」 金东炫回答：「我觉得还是当著不认识的人面前表白比较好。」 JIN继续分享自己的想法，说道：「有人跳著传统面具舞蹈然后向我表白吗？ 当著很多人面前，我会觉得尴尬。」

听到这里，郭Tube也说：「我更能接受在群组里表白，我从来没被表白过。」 并露出悲伤的表情。 没想到一旁的JIN听了之后立即说道：「我也是，从来没有被表白过。」 一席话听得在场之人震惊不已。 然竣和金东炫不相信地说道：「别说谎」、「太意外了」，对此表示怀疑。 JIN再三强调：「是真的，因为没有认识很多人，所以也没有被表白过。」

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