Star Nest Music Festival：HynuA性感热舞火辣全场 Treasure为成员金俊奎庆生大合唱

一连两日於香港安盛x竹翠公园举行AXA 安盛呈献：《Star Nest Music Festival》第二场顺利完成。台湾歌手Marz23一出场就非常高涨，不时大晒广东话，又向台下观众泼水大叫：「我是你们疯狗教主！我八个月之前来过，真的很想你们！」他又即庆与现场观众来个网上直播大合唱：「每次来香港都感觉到大家特别热情，看到台下有支持我的应援毛巾。你们不要再叫『脱』了，你以为我是 Tyson Yoshi 啊？我跟Tyson 说吧！」Marz23 演唱时情绪高涨，他中途更跳到观众群中唱歌，与台前观众握手和合唱，十分兴奋。

HyunA这晚性感登场，以露背「肚兜」装、短裤现身状态大勇，她即时以广东话冧Fans，她不时要歌迷与她和唱。歌迷反应热情令泫雅兴奋，大赞歌迷够「Nice」，呢日气温酷热，她不时拉衫「消暑」险走光：「你们很热吗？谁想要水？你们要我泼水吗？」HyunA不时与Fans排练唱歌，舞蹈性感诱人令现场 血脉沸腾，仲乘机宣布推出新专辑叫乐迷支持。期间Fans不时和唱歌曲，搞到HyunA感动眼湿湿，大摆心心Pose高呼「I love you Hong Kong！」

SUNMI为呢晚音乐节，专程学普通话与香港粉丝打招呼：「大家好香港 ，我是SUNMI，见到大家好高兴！」她说很挂念香港粉丝们，但因为没有太多机会来，所以一直很期待今次音乐节。虽然宣美在台上以韩语跟粉丝说话，但她发现未翻译粉丝已经回应，令她十分惊喜，佢更把握机会问广东话「潮语」，Fans高呼：「『大癫』！」

SUNMI多次话好想落台跟观众靠近，但都不可以，她就走到最近观众位置跳唱，她每个性感动作及劲舞都令粉丝疯狂尖叫，不断大叫跟著唱，极其疯狂。

而TREASURE 压轴亮相舞台，一现身全场疯狂：「我真的很想念你们，大家好！ 今天天热这么热，真的要谢谢你们，我们要玩到最后！我们有准备广东话，但上台我就忘了！好开心见到大家，很久没见你们！」为令现场气氛更热辣辣，TREASURE 不时向Fans泼水，适逢成员金俊奎将於9月9日24岁生日，全场大合唱为偶像唱生日歌：「我爱你们！很开心跟大家一齐过，所以表演我会更卖力演出，我爱你！」。

由於Fans非常热情，众成员打破「惯例」Encore 演唱额外2首歌，令Fans如痴如醉！

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