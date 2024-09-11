《凌晨两点的灰姑娘》三角恋正式展开！神秘简讯人竟然是他，文相敏见情敌「分外眼红」

《淩晨两点的灰姑娘》剧情过半，徐柱元（文相敏 饰）遇到了强劲的情敌，三角恋正式拉开了帷幕。

卢睿英（金圭男 饰）主任和裴长熙（李奎成 饰）代理得知允瑞（申铉彬 饰）和柱元的分手过程后，开始展示出谁都不想看到的毫无慈悲的多管闲事行为，为此允瑞的公司生活变得更加不自在。 更糟糕的是，允瑞还因为意外事件被清洁工打了一耳光。 看著脸上清晰的手掌印，卢主任和裴代理对她的误会越来越深。

为了缓解尴尬的局面，允瑞和柱元对峙时，双方互相攻击，刺伤对方，言辞锐利。允瑞说：「为什么你觉得一切都那么简单？ 」他们争吵不断。 柱元一句「你有没有真心爱过我？ 」彻底让两人的关系降到了冰点，两人再也不带笑容地看对方了。 为了改变气氛，裴代理为允瑞安排了一场假装成会议的相亲。 与猎头（权律）见面的允瑞只感到尴尬，谈话继续下去时，她发现自己总是把话题和柱元联系在一起，这让她更加确认了自己对柱元的深厚感情。



神秘身份不明的「石头+I（疯子）」的真面目也揭晓了。 在必须紧急更换展览艺术家的情况下，召来了艺术家李成敏（李玹雨 饰）。 允瑞急匆匆赶到成敏的工作室，却遇到冷冰冰责备自己的柱元，这让她十分沮丧。 与此同时，成敏对她表现出的过分亲密让允瑞感到不适。 她刚离开，电话突然响起，打来的正是「疯子」，让她感到头疼。 成敏拉住她的手，揭示了自己的真实身份。 接著，成敏提出了约会的请求，正当允瑞感到一切都混乱不堪时，柱元也出现了，三人之间开始弥漫著微妙的气氛。

柱元在听取了哥哥徐时元（尹博 饰）的建议后，决心振作起来，「别再纠缠已经结束的缘分，好好工作吧。 」然而，当成敏表达对允瑞的好感，并积极追求她时，激起了「允瑞痴情者」柱元的嫉妒。 开始对成敏产生戒备的柱元，因出差无法参加公司聚餐，心里焦躁不安。

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时元看到弟弟因允瑞而痛苦，决定站在弟弟这边，以财阀的力量，派直升机将正在济州岛的柱元瞬间送到了首尔的聚餐现场。 柱元加入后，与成敏展开了正式的气场较量。 看著两人愚蠢地比拼酒量，允瑞实在看不下去，最终把剩下的威士忌一口喝完，试图结束这种局面，但大家却都喝得烂醉如泥。 允瑞和柱元只留下了一些回想起来就尴尬的醉酒糗事。

尽管成敏不断表达爱意，允瑞却对他心生不满，觉得他似乎是在拿别人的痛苦开玩笑。 最终，在公私难以平衡的情况下爆发的允瑞，对成敏说出了狠话。 与此同时，成敏的家庭问题爆发，允瑞赶忙去找他。 两人再次相遇时，成敏摘下了他平时嬉笑的面具，向允瑞倾诉了与亲生父亲断绝关系的家庭故事，以及之前错误发简讯的原因。



就在成敏打算放下一切时，允瑞如同一道曙光照进了他的生活。 成敏真挚的告白似乎动摇了允瑞坚固的心防，她伸出了安慰的手，似乎两人渐渐靠近。允瑞安抚著成敏，说「辛苦了」，「你做得很好」。 而就在此时，这一幕被柱元看见了。 他的眼中充满了嫉妒之火，火花四溅的三角恋正式拉开了序幕。



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