《背著善宰跑》边佑锡被韩剧市场疯抢，年龄不合的剧本也找上门：「为他可修改角色设定！」

今年上半年最热门剧集《背著善宰跑》结束已有3个多月，女主角金惠奫刚刚敲定下一部作品，男主角边佑锡则迟迟未做出决定。 为了抓住「播出保障」，即便主角设定不太符合的剧本也纷纷争夺边佑锡。

边佑锡从模特出道转型演员，拼搏8年后终於凭《背著善宰跑》一举翻身成为国际巨星。 做客《刘QUIZ ON THE BLOCK》时，边佑锡透露现在接到的剧本量是从前的10倍乃至20倍，类型从电视剧到电影不一而足，侧面证实了他的人气和市场价值。



不过边佑锡的态度十分冷静谨慎，剧终采访时就坦诚表示演技方面还有很多不足之处，希望有朝一日成长为让自己满意的演员、用演技给大家带来共鸣。 这样一来，导演的作用就显得格外重要。某制作公司人士预测：「边佑锡想要一位能够帮他弥补不足的导演。 或许会由某位明星导演接手他的下一部作品。」

同时，另一名业内人士则透露称，最近有一些主角年龄与边佑锡不符的剧本也在邀请他出演，只要他同意就愿意降低角色的年龄设定：「毕竟只要边佑锡出演就能保障播出，在播出机会紧缺的当下环境里，对他的争夺日益激烈。」



这几个月边佑锡也没闲著，在举办亚洲巡回粉丝见面会的同时接了好几个代言，不停拍广告、出席宣传活动。 前几天还客串了《大力女子姜南顺》导演新作《因为不想吃亏》，饰演接替金永大的便利店夜间工读生，短短几分钟镜头让人更加期待在新作品中见到他的身影。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻