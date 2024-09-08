【雷】《因为不想吃亏》男主身份引猜测！编剧给出「四大暗示」，志旭与海英的姻缘早在童年已种下？

申敏儿和金永大主演的tvN新剧《因为不想吃亏》播出以来好评不断，很多观众表示浪漫喜剧就该这样才对！前4集找轻松搞笑同时也对男女主关系给出了不少暗示，大家有发现吗？

《因为不想吃亏》讲述为了不吃亏而举办假婚礼的女人「孙海英」与为了不给人造成损害而充当假新郎的男人「金志旭」的故事，开播收视率3.7%，随后平稳上涨、第四集来到3.9%，韩网评价也十分正面。 本周不仅有「善宰」边佑锡惊喜客串，还预告下周将上演「假夫妻变真同事」精彩戏码，让人越追越上瘾！



对於男主身份的秘密，细心观众或许已发现些许线索，一起来看小编有没有猜中？ ！



*以下内容包含1~4集关键内容！



1. 寄养家庭

海英的妈妈从她小时候就开始担任寄养家庭，海英一方面不满母亲将关爱分给别人，另一方面也难过於每次跟新来的小孩培养出感情就要被迫分开。 海英跟爸爸抱怨时提到家里的寄养小孩包括「哥哥姐姐弟弟妹妹」，即不排除男生。



2. 志旭与外祖母

志旭一出生就被妈妈丢给外婆，从小不知爸爸是谁，用外婆的话说还进过孤儿院，不过志旭反驳说那并不是孤儿院。 在外婆心中，女儿的地位始终高於外孙，养育志旭的过程算不上亏欠也难说是贴心，直到去世都不忘叮志旭不要去打扰她的女儿（志旭妈）的生活。

志旭和外祖母的关系难以简单概括为好或坏，或许这是编剧留下的伏笔，即便后续剧情揭晓外祖母在养育过程中一度想摆脱责任而将志旭丢弃或托付给海英妈妈，也不至令人感到突兀。



3. 「很久以前」

志旭扮演新郎时被海英同事询问二人何时结识，意味深长地回答：「很久以前，我们从小就认识。」



4. 海英妈妈

举办假婚礼时，海英妈妈因患上失智症而对很多亲友没有印象，唯独在被志旭拥抱时开心地说「旭啊，我们志旭」，志旭竟也温柔回应说「是我」。拍照时海英妈妈突然称「儿子要回来」坚持离席，志旭亦流露出难以言喻的神色。



志旭在婚礼结束后突然消失3个月，海英无论如何都找不到他。 镜头一转，志旭竟出现在海英妈妈的床边，默默无言地陪伴。



综上种种，让人很难不怀疑海英和志旭其实在童年就已相识，只是海英因各种原因忘记了志旭，志旭却一直记得海英和妈妈。

《因为不想吃亏》第5集将於明晚更新，海英发现新来的职员竟是「大变活人」的志旭，她将如何应对呢？ 超级期待！



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