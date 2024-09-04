欧舒丹正式道歉！职员偷拍SEVENTEEN珉奎，致大量脱衣照泄露

男团SEVENTEEN成员金珉奎成为欧舒丹（L'OCCITANE）首位亚洲地区代言人，近期为品牌方拍摄了宣传影片和宣传照，其中不乏上半身裸露的沐浴场景。

没想到的是欧舒丹职员竟然偷偷泄露了金珉奎拍摄时的截图，大量半裸以及私下的照片被公之於众，该职员透露：「（我的）相册中有很大一部份是珉奎的照片。 因为不安而没能删除，现在是时候整理一下了。 」 此事引发了国内外粉丝的愤怒，由於这些照片中包括珉奎脱下上衣摆姿势的照片，争议进一步扩大。



今日（3日）欧舒丹韩国分公司通过其官方SNS上发表了道歉声明，表示异常重视此次的照片泄露事件，引发问题的员工目前已被停职，所有职务也已被免除。 欧舒丹还承诺将定期进行教育，以防止此类事件再次发生。



안녕하세요, 록시땅 코리아입니다.⁰⁰당사는 최근 록시땅 아시아 앰버서더 캠페인 관련 비공식 사진들이 무단으로 당사 직원 SNS 계정을 통해 게재된 사안에 대해 어떠한 변명의 여지도 없으며, 이에 대한 모든 책임을 인정하고 사과의 말씀을 드립니다. pic.twitter.com/IiRT4uKzUU — L'OCCITANE KOREA (@LOCCITANE_KOREA) September 3, 2024

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