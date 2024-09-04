欧舒丹正式道歉！职员偷拍SEVENTEEN珉奎，致大量脱衣照泄露
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欧舒丹正式道歉！职员偷拍SEVENTEEN珉奎，致大量脱衣照泄露

明星   2024年9月4日   星期三09:59   Tracy  

（封面图源：X@LOCCITANE_KOREA）

男团SEVENTEEN成员金珉奎成为欧舒丹（L'OCCITANE）首位亚洲地区代言人，近期为品牌方拍摄了宣传影片和宣传照，其中不乏上半身裸露的沐浴场景。

（图源：X@LOCCITANE_KOREA）

没想到的是欧舒丹职员竟然偷偷泄露了金珉奎拍摄时的截图，大量半裸以及私下的照片被公之於众，该职员透露：「（我的）相册中有很大一部份是珉奎的照片。 因为不安而没能删除，现在是时候整理一下了。 」 此事引发了国内外粉丝的愤怒，由於这些照片中包括珉奎脱下上衣摆姿势的照片，争议进一步扩大。

今日（3日）欧舒丹韩国分公司通过其官方SNS上发表了道歉声明，表示异常重视此次的照片泄露事件，引发问题的员工目前已被停职，所有职务也已被免除。 欧舒丹还承诺将定期进行教育，以防止此类事件再次发生。

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