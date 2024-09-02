年度金曲预定！aespa〈Supernova〉蝉联15周榜单冠军，刷新K-POP近20年最长纪录

女团aespa今年5月13日发布首张正规专辑《Armageddon》双主打歌之一〈Supernova〉，目前在韩国主要音乐网站Melon和Genie的周榜中连续15周登顶，创下Melon网站成立20年以来的史上最长记录。

〈Supernova〉发布后仅12天（5月25日）便达成「Perfect All-Kill」成就（同时在iChart的实时、每日和每周榜单夺冠），令aespa成为2024年最快达成该成绩的女子团体。 此外，〈Supernova〉在Melon和Genie的月榜中，自6月起至8月也连续三个月保持第一。



〈Supernova〉由SM娱乐金牌制作人KENZIE作词，KENZIE、Paris Alexa、Dwayne “Dem Jointz” Abernathy Jr.共同作曲，Dem Jointz担任编曲。 MV中韩国和泰国曼谷两地进行拍摄，营造出真实世界与虚拟世界融合模糊的概念。

除了〈Supernova〉之外，aespa另一主打歌〈Armageddon〉以及收录曲〈Live My Life〉、前作〈Drama〉〈Spicy〉也持续在排行榜上取得佳绩，证明了强大的音源实力。



此外，aespa将於今日（2日）在澳大利亚墨尔本举办演唱会「2024 aespa LIVE TOUR - SYNK ： PARALLEL LINE – in Australia」。



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