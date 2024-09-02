「冬季国度的Lovelyz」回归！10周年完整体演唱会要来啦！成员：感谢等待

三代经典清纯女团Lovelyz上半年因综艺节目《玩什么好呢》（玩甚么好呢）的推动时隔多年合体演出，粉丝Lovelinus无不激动并敲碗她们能够继续合体，Lovelinus的心愿达成了！10周年演唱会确定举行！

*先前报导：

〈「谢谢大家没有忘记我们的歌」Lovelyz睽违3年登台！台上台下哭成泪海〉

〈人气女团Lovelyz重组！出道10周年正在准备发行新歌&举办演唱会〉



今（2）日，Woollim娱乐宣布Lovelyz好消息，Lovelyz官方社群同时时隔2年多再次更新，公开了10周年纪念演唱会「冬季国度的Lovelyz 4」预告海报。「冬季国度的Lovelyz」最早在2017年举办，是以All Live Band形式举行的Lovelyz冬季演唱会，以华丽的现场演出与多彩的节目编排深受粉丝喜爱，成为Lovelyz独有的演唱会品牌。此次第四次举行，海报延续过往於冬天举办的演唱会风格，象徵的城堡与雪花图样都没有少。





这也是Lovelyz继2020年举行线上演唱会「Lovelyz ONTACT CONCERT - Deep Forest」后，时隔4年再举行专属演唱会。如同上半年Lovelyz演出《玩什么好呢》特别企划演唱会一般，Lovelinus都相当激动，让「Lovelyz」再次登上X流行趋势。



8成员（Baby Soul、刘智爱、徐智秀、李美珠、Kei、Jin、柳树整、郑睿仁）也在个人IG上告诉Lovelinus此好消息，Jin和郑睿仁不约而同感谢Lovelinus的等待，有人配上歌曲〈Twinkle〉有人配上〈Never Ending〉。最特别的是，刘智爱写了「11点12分发布成功」，这才让人惊觉从团体帐号到个人帐号，都等著在象徵出道日11月12日的时间发文（只有美珠晚比较多XD），巧思令人动容。



关於「冬季国度的Lovelyz 4」详细资讯将持续公开，Lovelinus可要密切锁定了Lovelyz官方社群了。

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