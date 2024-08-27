《妈妈朋友的儿子》庭沼玟在丁海寅手机中想被储存成这名字！丁海寅：「出生以来第一次手机里出现这个字～」

为新剧《妈妈朋友的儿子》丁海寅与庭沼玟（庭沼珉）合体宣传而来到时尚杂志专访，两人对於彼此间的化学反应互相给予超高分数，以及默契考验问答游戏也非常逗趣。
问到两人对於剧中的化学反应给几分呢？庭沼玟先是回答了100分满分她给1000分！丁海寅则在思考中被催促回应，而说出了「2000分」这个答案。虽然两人首次见面时有点尴尬不自在，但随著电视剧拍摄也变得熟悉了，庭沼玟认为本剧笑点很多，丁海寅则表示在现场时庭沼珉总是让他想笑，看起来两人搭配得相当有默契。
两人也被问到希望以什么名称被对方储存在手机里？丁海寅立即就说：「你该不会就输入『丁海寅演员』这样吧？」让庭沼珉大吃一惊，她拿出手机，真的是写著『丁海寅（演员）』，丁海寅好奇「你还有认识另一个跟我同名的人吗？所以非得帮我加上职业？」而丁海寅自己则是只帮庭沼玟储存名字而已，接著两人交换输入自己想要被储存的名字，丁海寅帮她输入了「海寅欧巴（笑脸）」，庭沼玟则是写入「漂亮Tomini（沼玟刻意可爱的念法）」让丁海寅当场差点念不出来。丁海寅也直说，出生以来第一次有人在他手机中储存名字是「漂亮的xxx」。
接下来出了很多道题目互相测试两人是否了解对方，譬如丁海寅在军中担任什么样的职务？庭沼玟立刻就说出是驾驶兵，而庭沼玟习惯在吃东西时加入什么？原以为难度有点高，她想多给丁海寅一个提示，不过丁海寅却立即回答出「香菜」，令庭沼玟相当惊讶，丁海寅则表示这点庭沼玟曾经说过自己爱加香菜。两人也表达剧中角色应该属於什么样的MBTI个性，相当逗趣，也请大家持续关注两人在剧中的感情线发展。
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