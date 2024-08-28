连续3个月！边佑锡蝉联「Hot Charactor Awards」第一，击败金秀贤、都敬秀

《背著善宰跑》已经结束了3个多月，凭藉该剧登顶大势行列的边佑锡人气依旧。

全球粉丝平台「UPICK」在8月13日至8月26日期间，针对韩国顶级演员进行了「Hot Charactor Awards」的投票。 结果显示，边佑锡拔得头筹。



변우석, ‘핫 캐릭터 어워즈’ 3개월 연속 1위... 여전한 인기#변우석 #ByeonWooseok #핫캐릭터어워즈 #iMBC



글로벌 팬덤 플랫폼 ‘유픽(UPICK)’이 지난 13일부터 26일까지 국내 최정상급 배우들을 대상으로 ‘핫 캐릭터 어워즈’ 투표를 진행한 가운데 변우석이 최종 1위의 주인공 자리에 올랐다.… pic.twitter.com/tW7qhYygNi — iMBC연예 (@imbc_news) August 27, 2024

该榜单中，边佑锡、都敬秀和金秀贤在最后阶段展开了激烈的竞争，名次你争我赶充满了紧张感。 最终，边佑锡以总票15,124,407连续三个月稳居第一。 此外，李升基、李俊昊、金世正、申惠善和车银优等人气演员也跻身前列。



作为冠军的奖励，边佑锡将获得在乐天世界商城Art Canvas电子屏幕广告位，该广告将展示粉丝们亲自制作的方案，对粉丝和演员来说意义非凡。边佑锡凭藉《背著善宰跑》中痴情男主人设掀起了「边佑锡热潮」。 即使在电视剧结束后，他依然受到全球粉丝的喜爱。



此外，边佑锡各种广告代言接到手软，更是成功证明了「边佑锡效应」。

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