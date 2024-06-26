【《第3届青龙系列大奖》入围名单】《Moving 异能》7项提名、视帝视后竞争超激烈！

将在7月19日举行的《第3届青龙系列大奖》是由朝鲜体育报主办的影视奖项，以兹奖励韩国原创串流节目。

此次公开入选的作品是以去年6月1日至2024年5月31日公开的原创串流节目（国内电视剧、综艺）爲对象，从10日至25日在网站上进行的第一轮投票和体育朝鲜娱乐记者们的评价、专家集体问卷调查选出的。



电视剧部门 最优秀作品赏

《假面女郎》

《Moving 异能》

《杀人者的难堪》

《爱情少一啪》

《精神病房也会迎来清晨》



电视剧部门 男主角赏

《Moving 异能》柳承龙

《The 8 Show》柳俊烈

《逆贫大叔》卞约汉

《少年时代》任时完

《杀人者的难堪》崔宇植



电视剧部门 女主角赏

《精神病房也会迎来清晨》朴宝英

《末日愚者》安恩真

《爱情少一啪》李絮

《The 8 Show》千玗嬉

《Moving 异能》韩孝周



电视剧部门 男配角赏

《Moving 异能》金成均

《杀人者的购物中心》徐贤宇

《假面女郎》安宰洪

《逆贫大叔》李奎炯

《杀人者的难堪》李熙俊

电视剧部门 女配角赏

《Moving 异能》郭善英

《杀人者的购物中心》金海娜

《假面女郎》廉惠兰

《The 8 Show》李周英

《逆贫大叔》Tiffany Young

电视剧部门 新人男演员赏

《夜幕降临》金佑锡（金宇硕）

《精神病房也会迎来清晨》卢载沅

《少年时代》李施优

《Moving 异能》李正河

《High Cookie》崔显旭

电视剧部门 新人女演员赏

《Moving 异能》高允贞

《杀人者的购物中心》金慧峻

《The 8 show》李烈音

《金字塔游戏》张多雅

《寄生兽：灰色部队》全少妮



以此次发表的入选作品将在6月27日至7月16日开放网路投票，而《第3届青龙系列大奖》将於7月19日晚上8时30分（韩国时间）在仁川Paradise City举行，并通过 KBS 进行现场直播。

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