【《第3届青龙系列大奖》入围名单】《Moving 异能》7项提名、视帝视后竞争超激烈！

将在7月19日举行的《第3届青龙系列大奖》是由朝鲜体育报主办的影视奖项，以兹奖励韩国原创串流节目。
此次公开入选的作品是以去年6月1日至2024年5月31日公开的原创串流节目（国内电视剧、综艺）爲对象，从10日至25日在网站上进行的第一轮投票和体育朝鲜娱乐记者们的评价、专家集体问卷调查选出的。
电视剧部门 最优秀作品赏
《假面女郎》
《Moving 异能》
《杀人者的难堪》
《爱情少一啪》
《精神病房也会迎来清晨》
电视剧部门 男主角赏
《Moving 异能》柳承龙
《The 8 Show》柳俊烈
《逆贫大叔》卞约汉
《少年时代》任时完
《杀人者的难堪》崔宇植
电视剧部门 女主角赏
《精神病房也会迎来清晨》朴宝英
《末日愚者》安恩真
《爱情少一啪》李絮
《The 8 Show》千玗嬉
《Moving 异能》韩孝周
电视剧部门 男配角赏
《Moving 异能》金成均
《杀人者的购物中心》徐贤宇
《假面女郎》安宰洪
《逆贫大叔》李奎炯
《杀人者的难堪》李熙俊
电视剧部门 女配角赏
《Moving 异能》郭善英
《杀人者的购物中心》金海娜
《假面女郎》廉惠兰
《The 8 Show》李周英
《逆贫大叔》Tiffany Young
电视剧部门 新人男演员赏
《夜幕降临》金佑锡（金宇硕）
《精神病房也会迎来清晨》卢载沅
《少年时代》李施优
《Moving 异能》李正河
《High Cookie》崔显旭
电视剧部门 新人女演员赏
《Moving 异能》高允贞
《杀人者的购物中心》金慧峻
《The 8 show》李烈音
《金字塔游戏》张多雅
《寄生兽：灰色部队》全少妮
以此次发表的入选作品将在6月27日至7月16日开放网路投票，而《第3届青龙系列大奖》将於7月19日晚上8时30分（韩国时间）在仁川Paradise City举行，并通过 KBS 进行现场直播。
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