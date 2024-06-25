演员直接唱OST最有效果！人气电视剧OST也冲榜，甚至在电视剧结束后持续延烧！

近期最夯的人气电视剧《背著善宰跑》中的OST仍有5首歌曲在Melon等各大排行榜上名列前茅，连Billboard告示牌全球前200名，人气最高的「阵雨」也在其中。

《背著善宰跑》的OST能够获得这样的大成功，其实是因为他汇集了剧中的角色并且由他们自己演唱，更能有著聚集粉丝心情的协同效应。即使电视剧已经播毕，但仍然持续人气不灭，在榜单中仍有好成绩，更有著一群患上了「柳善宰症候群」或「边佑锡症候群」的粉丝们，让这部作品的OST有著不亚於一般偶像团体或歌手的表现。



除了已经播毕一个月左右的《背著善宰跑》仍有5首OST歌曲停留在Top100名的榜单中，以6月25日为基准，边佑锡所演唱的「阵雨」排名第4，柳会胜所演唱的「I Think I Did」排名第41，10cm所演唱的「春雪」排名第48，剧中乐团Eclipse也由边佑锡所演唱的「Run Run」排名第69，Minnie所演唱的「像梦一样」则是在第94名。更早之前播毕的《泪之女王》也有推出由金秀贤所演唱的OST，也让剧迷们持续支持。



这现象是继之前2021年的《机智医生生活》后再度发生，当时也是剧中的医师们都以Live乐团的形式来翻唱一些经典曲目如「AROHA」「以为会爱上你」等，也获得了人气支持。原本OST的市占率在2022年中旬开始逐渐下滑，去年一整年都没有超过10％，近来从《泪之女王》与《背著善宰跑》以剧中角色发表OST，让OST受到人气关注，感觉活跃了起来。



而电视界也可望遵循这样的模式，以演员在剧中的角色搭配剧情，来发表OST歌曲，产生协同效应，之后OST也可能会有更多相同的方式呈现。

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