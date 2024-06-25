【韩网热门】播出当时在女网友之间实时反响炸裂的两位男演员！网友：帅到全国为之惊叹

都知道韩剧圈有个不成文的约定，那就是「看一部韩剧换一个男友」，谁让韩剧里的男人们都那么迷人呢？

最近theqoo论坛上有人提及了「播出时在女超（使用者多为女性的论坛）里反响火爆的两位男演员」，一位就是《拥抱太阳的月亮》中的任时完，另一位则是《天空领杀人事件》里的徐康俊。 这两部剧播出时，大批网友表示「他是谁」、「还没看的人都去看剧」等等。

1. 任时完



해품달 허염을 아시나요..

당시 실검을 장악한 임시완 ㄹㅈㄷ 미모 https://t.co/cm5DsbJlna pic.twitter.com/8OXyPWKyVB — 채경 (@ysw1sin) January 25, 2022

허염이 과외선생님이면 장원급제 가능 pic.twitter.com/UwMWi5RPfZ — 임시완 아카이브 (@siwan_archive) April 15, 2018

2. 徐康俊



하늘재 살인사건

서강준이 사랑하는 여자(문소리)와 가족이 되기 위해 그녀의 딸과 결혼하는 미친 스토리지만 서강준 얼굴을 보는 순간 개연성이 생기는 마법같은 드라마다 pic.twitter.com/0pnJxEBDYU — 반지하 (@mom_2__) January 6, 2022

서강준이 신인일때 그 20대 비주얼로 찍은 하늘재 살인사건,, 극 중에서 서강준이 문소리 짝사랑하는데

사랑하는 이를 포기 할 수 없어서

곁에 있고 싶어서 문소리 딸인 이세영이랑 결혼하는 이야기..

하늘재 전개도 얼굴도 미친 드라마 pic.twitter.com/35yGPg70ha — W (@MIf7n) September 23, 2021



韩国网友评论：

1. 徐康俊，真的，《天空领杀人事件》播出第二天他就火了，到现在我都还记得，是我第一次看到的颜值，帅到让我惊讶

2. 好清纯啊

3. 《拥抱太阳的月亮》里的任时完，让我开眼了，明明在看电视，突然电视里在撒花瓣，让人移不开眼的颜值

4. 徐康俊，电视剧播出第二天上学时就开始和同学们讨论，都在问这人是谁

5. 《天空领杀人事件》，居然有这么宝物

6. 最让我印象深刻的就是任时完，徐康俊不太知道，因为那剧不是很火

7. 到现在我还记得《拥月》里的任时完

8. 真的，我都没看剧，但是知道任时完

9. 《天空领》是单幕剧，所以更让人大受冲击，怎么会火到上了热搜

10. 任时完，非常能理解公主为什么对他一见钟情，死缠烂打，比起他出场的戏份，波及力已经算很广的了

11. 徐康俊当年可是掀翻了所有论坛的男人

12. 当年看《天空领》的时候不理解剧情，直到看到徐康俊那张脸

13. 确实是能震撼网路的颜值

14. 都是两人的颜值巅峰时期，当年火爆到无法想像

15. 不愧是看脸的国家啊

16. 当年的我就是因为大受冲击专门在网上发文询问

17. 徐康俊，当年我围观了网路盛况

18. 冲！击！

19. 我就知道肯定有徐康俊

20. 任时完让整个韩国为之惊叹，因为《拥月》收视率很好，所以也让任时完更加火爆

21. 当年就在惊叹怎么会有人靠脸就能征服整个网路呢

22. 我都没看过他俩的这些剧，但看了照片后觉得很有说服力

原文：https://theqoo.net/square/3292521411

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