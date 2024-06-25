NCT道英、IVE安俞真、TXT然竣被选为《夏日歌谣大战》的MC主持人！你知道他们的共通点吗～

共通点可不是「偶像」或「歌手」这么简单的答案喔！解答在内文～。

根据韩媒스포츠조선独家报导，NCT道英、IVE安俞真、TXT然竣被选为2024年SBS《夏日歌谣大战》的MC主持人，各团队的人气成员齐聚一堂，这个组合也让粉丝们眼睛为之一亮。

报道中提到，道英、安俞真、然竣将於7月21日在仁川永宗岛INSPIRE Arena举办的「2024夏日歌谣大战」担任主持人，三组团体都是现今在全球拥有相当影响力的KPOP组合，在今年上半年都非常活跃。







尤其是，三人都曾担任过SBS音乐节目《人气歌谣》的主持人，因此也备受瞩目，他们都以清爽又娴熟的主持技巧引领著节目。

其中，安俞真更是连续三年担任此活动的女主持人，然竣则是连两年，如今随著道英的加入，这组《人歌》兄妹究竟会迸出什么样的火花，也让大家非常期待！



目前加入这场盛宴的歌手团体有Stray Kids、(G)I-DLE、TOMORROW X TOGETHER(TXT)、李泳知、ENHYPEN、IVE、NMIXX、LE SSERAFIM、NewJeans、ZEROBASEONE(ZB1)...等，获得了热烈反响。

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