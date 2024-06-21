《背著善宰跑》边佑锡自曝试镜结束总在回程地铁上流泪！八年后「像做梦一样的心情，人生中会有这样的瞬间吗～」

突然尝到走红滋味，成为大势演员的边佑锡，走过8年的艰苦岁月，日前在接受时尚杂志访谈时仍然提到，目前的生活如同梦境一般不真实，人生还能有像这样的瞬间吗？

边佑锡登上时尚杂志BAZAAR的7月号封面，而杂志也公开了边佑锡的访谈内容影片，仅公开1日YT上即有43万以上的观看人次，原本就是模特儿出身的边佑锡更是能够轻松驾驭所有款式的服装，从清爽的大男孩LOOK到成熟男友风格，散发不同魅力。拍摄后的访谈中他提到，虽然知道不是梦境，但心情却仍然像是在作梦一样，太多人认出了他，并且深入关注著他的所有，也表达出比这些更多的喜爱，让他不禁想问「人生中会有这样的瞬间吗？」

当收到《背著善宰跑》最终回剧本时，边佑锡因为不想要与这部作品分离，而独自流下了眼泪。他表示第16集真的有很多美好的场面，小素与善宰非常的幸福，不过他却因为太难过而哭了出来，因为看到了剧本，让他真实感受到剧已经结束了。



不过因为边佑锡实在太喜欢善宰了，平复心情后他还给作家打了电话，作家说也拥有相似的感觉，因为不想送走这部作品以及善宰这个角色，才会有这样的情绪。自己往后也将演出其他的作品，但是真的不想送走善宰，想念善宰的时候，随时都要再点开这部电视剧来看，才不会就这么忘记他，想要他永远成为自己身边的朋友。

从2016年转战演员出道，坚持至今到了第9个年头的边佑锡，能够支撑下去的原因，他表示长时间以来总是在选角试镜时被淘汰，也时常被骂得很惨（笑），当然也会自我怀疑是否不适合演员之路，非常难熬。他觉得在任何一个领域都该有尝试10年的时间，所以自己也下定决心演戏10年，如果还是不行的话，到时就没有迷恋的离开这行业，边佑锡表示自己是带著这样的心情支持到现在的。



虽然说一直正向思考支持自己的理念，边佑锡还是不免在试镜被淘汰后，返家途中的地铁上哭了很多次，那时这情况总是反覆发生。虽然他总给自己打气，那么多模特儿工作也都做过了，总有一天机会会到来，要相信自己，虽然自己不是命运论者，但也相信任何人的成功都是有原因的，在访谈的过程中边佑锡始终感到自己是一个很幸运的人，也有些自豪，觉得自己真的生活得相当努力。

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