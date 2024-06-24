把粉丝当傻子吗！乐队Nell会员费收45万，被粉丝直接骂上热搜

韩国乐团Nell因其新推出的高价粉丝俱乐部会员制度引发争议，直接被粉丝们骂上了韩网热搜。

最近，Nell推出了一项专门的APP，让粉丝可以付费观看Nell的综艺节目、广播和音乐分析等内容。 该服务在3月初通过YouTube会员制度营运，每月收费3万（韩币，下同），粉丝可以观看Nell的各种影片。 之后，Nell推出了专用APP，将订阅系统分为基本和高级两个级别。「基本」可观看完整影片、欣赏网路音乐会，可以优先购买周边等。 「高级」则在「基本」的基础上增加了短信服务以及演唱会预售权。

本次的问题在於价格过高。 「基本」服务每月需支付38,000，年费达到456,000；「高级」服务每年费用达到418000。消息一公开就在韩网引爆热议，theqoo上相关文章的留言数接近千条，粉丝们怒斥：「把粉丝当傻子吗？」 、「我以为包含演唱会门票呢」、「是不是不小心多写了个零」、「贵到离谱，如果质量很差要怎么收场」、「想钱想疯了吧」、「我是20年的老粉，气笑了」等，完全不赞同Nell本次的高额收费。

Nell也很快意识到问题所在，发布了道歉声明，表示：「我们以为APP可以解决一些问题，但显示是我们想错了。 当初以为价格定得太低，可能无法吸引『高级』会员。 我们将在一段时间内免费提供部份原本包含在会员计画中的内容。 对於已经加入的会员，我们感到非常感激，同时也非常抱歉。」 最后Nell表示若已付费的会员想要退会，他们也将积极协助退款。

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