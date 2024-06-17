话题度飙升！《黑帮的我成了高中生》尹灿荣& fox奉宰铉，结局前回顾五大Bromance名场面

话题度默默飙升的韩剧《黑帮的我成了高中生》以同名BL网路小说改编，虽然删除BL情节，但仍有满满Bromance引人遐想，在结局前夕带大家回顾回顾！

怀疑（EP.2）

尹灿荣扮演的宋理宪是被黑帮大哥金德八（李瑞镇饰演）附身的高中生，他改头换面归来后遇上同学崔世京（Golden Child奉宰铉饰演），崔世京对他起怀疑，各种观察与试探性的靠近，观众看了都心痒！



自白（EP.3）

宋理宪不慎吃了菠萝昏倒，崔世京才确定宋理宪不是原本的宋理宪，对自己曾对他见死不救更为内疚。崔世京在宋理宪面前激动落泪，宋理宪冷静地答应他：「我会让他回来的。」



自然相处（EP.3、EP.4）

崔世京对宋理宪敞开心房后，承诺帮宋理宪拉高成绩，两人自然在街头并肩而走还是街头巧遇，都让观众直呼：「导演就是当爱情剧在拍啊！」



吃醋？（EP.4）

洪载民（周润灿饰演）突然出现在宋理宪家，崔世京突然很警惕对方还出手警告，洪载民还直呼崔世京「狐狸仔」，看来洪载民也很懂崔世京的「fox」体质啊！



疗愈（EP.6）

崔世京受父亲高压教育所苦，差点步上宋理宪后尘，宋理宪温柔的带他看海、教他骑脚踏车，虽然后续被父亲抹黑成不良事件……



《黑帮的我成了高中生》即将於本周完结！到底宋理宪和崔世京的结局会是如何？周三下午4时半在「黄Viu」更新！香港观众可免费收看！



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