边佑锡尺度大开「女仆装」照样专业走秀！身高190cm却拥有18cm小脸，表情超萌超圈粉！

因电视剧《背著善宰跑》而人气爆发的演员边佑锡，6月8日在台大体育馆与数千名粉丝们见面，为了本次活动他也准备了许多惊喜桥段，让全场惊呼连连。





边佑锡心情大好，在演出前已经忍不住先透过SNS直播跟25万线上观众们互动，还透露了自己今日的表演服装。接著他从舞台侧边跑著上台，一边唱著歌曲「Loveholic」，穿著蓝色外套的边佑锡想要跟所有观众们问候，於是几乎跑遍了整个舞台不停歇，可爱的样子让全场粉丝们尖叫不断。边佑锡用中文自我介绍，问到他还有没有学其他中文，他立刻认真用中文回答「没有」，令大家笑翻。





主持人提到边佑锡的爆红人气，在机场接机人潮就已经挤爆，他表示今日看到这么多人来现场看他，让他有了真实的人气感，还可爱到直接笑著闭起眼睛往旁边沙发倒下去。他也打趣请主持人帮他问问大家，为什么大家会这么喜欢他？全场都回答「又帅又可爱」。接著边佑锡也在舞台上直接公开身体密码，他自己拿著卷尺拉到头上，大约是189到190公分的身高，大手掌则是有21公分长，而脸的大小竟然只有18公分！





接下来舞台上重现许多《背著善宰跑》经典桥段，看到吻戏的时候，边佑锡直呼「好丢脸」，他也表示34岁的那场热吻戏码令他印象深刻，因为包含了善宰15年来对小素的情感，自己拍摄时也非常激动。现场也抽出一位幸运粉丝重现他在雨中与小素相遇的那场戏，边佑锡还贴心让粉丝先冷静别紧张，完成任务。接下来他也重现了剧中狂送飞吻的桥段，让粉丝们超级满足。





边佑锡也重现自己的旧照片，被问到是否有不愿意回顾的黑历史？边佑锡大方表示他的所有时期照片都是可以公开的，还提到自己小时候很活泼，还会到处讨食物非常可爱。为了消化各种时尚，边佑锡竟直接在舞台上换衣服，期间还告诉大家这是他的居家私服，没想到竟是库洛魔法使中的小樱！令全场感到相当爆笑，不过边佑锡没有任何尴尬的表情，甚至要求用自己的手机与幸运粉丝合影。





粉丝们在告白桥段送上了蛋糕，让边佑锡差点感动落泪。接著他送上这首「그랬나봐」给台北场粉丝们，他曾在访谈中提到自己曾经录好这首歌曲，但最后在剧中并没有采用他的版本而是用了其他歌手所演唱的，今日边佑锡也献唱现场版本，让粉丝们相当惊喜。他也表示不希望送走「善宰」这个角色，与大家一样如果想念「善宰」的时候，可以透过OTT重温这部作品。最后他也公开了手写信，读出对大家的感谢，并且送上本剧的灵魂歌曲「阵雨」。最终边佑锡也再度感谢所有远道而来的粉丝们，也希望大家能够永远维持今日的心情，接下来他也会以更帅气的面貌继续自己的演员之路。





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