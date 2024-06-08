【韩网热门】细亚俊秀第一次见到BIGBANG大声的想法

细亚俊秀近日出演BIGBANG成员大声的网综《家大声》，被制作组问到对彼此的第一印象时说：「东方神起刚出道的时候，粉丝和大众看到我的反应都是『哇他一定唱歌很好』，因为成员们都是不得了的花美男，不论谁看都觉得我是主唱。 之后某一天BIGBANG出现了，我看到大声就想：『他唱歌该有多好啊？ 会吞掉整个大韩民国吧！』」



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韩国网友评论：

1. 坦白讲，全国民都是这样想的kkkk

2. 太阳对大声的第一印象也是这样，GD则是：「到底想干什么啊？ 」kkkk

3. 大家去看BIGBANG纪录片，真的就是把附近中学踢足球的孩子临时叫过来的水准kkk

4. 大声就是听说YG完全不看脸只看实力才去YG试镜的kkk

5. 大声的声线看似常见其实一点也不常见，听起来很舒服

6. 当时看BIGBANG纪录片，发现这个长得像乡下小土狗的人唱歌居然很好，从那时起入坑了kkk

7. 好像神童也听过相似的话kkk

8. 其实太阳才是主唱，但高音是大声负责

9. 俊秀明明很帅很可爱！！！

10. 我就是因为俊秀长得可爱才喜欢他kkk后来发现歌舞也超强，吓了一跳

11. 这既视感kkk作为听过同样评价的人，确实可以拿这件事开玩笑kkk

12. 不管多少人这样讲过，终究有些无礼，但俊秀先降低了自己，就很有sense

13. 其实我猜到他会这样讲，但没想到他先说了自己也听过类似的话，好善良啊kkkk

14. 俊秀还是这么擅长综艺kkk

15. 居然能看到这两位一起拍谈话节目kkk岁月啊

出处：https：//theqoo.net/hot/3267668466

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