边佑锡不仅席卷电视圈更以音乐席卷全球！《背著善宰跑》定情曲「阵雨」打进全球告示牌排行榜前200名！

近期因《背著善宰跑》人气爆棚的演员边佑锡，除了本周即将进行海外巡回粉丝见面会以外，就连他在剧中的乐团Eclipse由边佑锡所主唱的「阵雨」，也在全球告示牌音乐排行榜上冲进前200名！再度印证《背著善宰跑》在全球人气都非常火爆！

6月4日告示牌全球排行榜前200名中，出现了tvN 电视剧《背著善宰跑》中的乐团Eclipse由边佑锡主唱的歌曲「阵雨」，排行199名。这首歌曲在《背著善宰跑》剧中占有相当重要的位置，从第一集就登场直到最终回，并且在多次女主角时空穿梭时，仍深深烙印在两人的记忆中，歌曲旋律与歌词也充满了善宰对小素的爱，相当令人感动。



边佑锡以模特儿出身，除了拥有男神的高挑190公分身材以及小脸外，就连歌唱实力也令人惊艳，在剧中他以乐团主唱登上舞台，并为这部作品演唱了许多OST歌曲，除了入榜的「阵雨」以外还包含「Run Run」「No Fate」「I’ll Be There」「You & I」等等，并且从拍摄花絮与访谈看来，Eclipes是真实以乐团团练来练习，也完全有实力直接登台以Live Band形式演出。



而第199名的「阵雨」突然打进告示牌，就连正式的头像都还没有，创造了意想不到的新纪录。告示牌全球排行榜是包括美国当地广播分数等在内，以全世界200多个地区的流媒体和音源销售爲基础，进行最有人气的歌曲排名，因此被认爲是全球人气指标之一。



日前美国TIME时代杂志也将《背著善宰跑》选为今年最成功的韩国电视剧，并大赞是最佳结局。边佑锡的火爆人气也让他陆续将到台湾、泰国、菲律宾、印尼、新加坡等地举办粉丝见面会，日后的发展也指日可待。



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