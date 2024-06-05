太妍近况照稍微长了一点肉，网友一致好评！疯狂称赞：「现在这样健康又漂亮」、「也太可爱了吧」

（多图&影片）感觉太妍越活越年轻了，这一组照片根本就是森林里的精灵＆仙子。

官方公开了少女时代「太妍」为韩国药膏品牌 Madecassol 的广告拍摄现场影片，还有一系列的写真画报，一直在关注她的网友表示，感觉太妍没有音乐作品时，稍微长了点肉的模样更加好看，也引发许多网友共鸣。



▼太妍拍摄广告的幕后花絮：



影片中，太妍突然冒出一句：要不要学一下高尔夫呢？分享自己最近都睡不好，认为自己应该做些活跃的事情，（超级宅女发言）感觉自己都只会待在室内或公司做事，还想著可以去采集昆虫，总之，下定决心要做一些户外活动！



太妍担心著自己睡不著的原因，可能是因为体力过剩，没晒太阳，总之就是因为没在运动，接著又想说要踢踢足球，不停发想著新的活动方式，祝福太妍可以找到想要的活动，消耗一下体力，让她在晚上时能够睡个好觉～。





此外，一系列曝光的照片和影片，也让网友感叹太妍终於不是过瘦的状态，稍微长点肉看起来更健康漂亮，展现出了更棒的面貌，更有一堆人夸赞她现在特别可爱（提到精灵造型很适合她），甚至感觉太妍越活越年轻，希望她能一直快快乐乐的就好，多吃一点健康东西，别老是吃零食。XD

▼广告成品：



PS：在我看来，太妍就算长了一点点肉，也根本是瘦子的形象...XD

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