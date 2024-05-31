《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》韩流盛会来台！首波阵容宣美、Red Velvet、权恩妃、UNIS齐聚开唱，7/13高雄巨蛋华丽登场

今年韩流众多艺人来台开唱一波波嗨翻台湾粉丝，今日再度迎来重量级韩流盛会！集结顶尖艺人的K-POP演唱会《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》正式宣布来台，同步公开首波4组超人气韩国巨星阵容，集结各方韩国人气女神展现女子力量接棒开唱，将於7/13（六）在高雄巨蛋华丽登场。

本次演唱会将全世界热爱的韩国文化作为核心概念，以「안녕（你好）！ONE DREAM ONE MUSIC」作为口号，集结「流行」、「内容」、「文化」三大元素，期让演唱会透过K-POP及韩国文化与粉丝产生深刻连结，并邀请红遍全球的各代K-POP女星齐聚一堂，以「퀸카（音同Queencard）」之姿展现女神魅力，打造今年不容错过的韩流盛会。





首波阵容今日揭晓，包含性感与实力兼具的Solo巨星〈宣美〉，还有继2019年於台北演出后，暌违逾五年再度来台的超人气女团〈Red Velvet〉首度於高雄开唱，将展现独特精采表演，引爆粉丝们的关注与期待；接棒的还有在韩国的综艺节目与歌手活动中持续活跃、被封为「夏日音乐节女神」的〈权恩妃〉，以及甫於今年出道即掳获大量粉丝的八人多国籍女子新人团体组合〈UNIS〉，都将登上高雄巨蛋舞台。除了4组韩国顶尖女星与女团接力开唱，还有值得期待的神秘嘉宾将接续公开，让《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》不仅成为今夏全台最强K-POP演唱会，更将吸引全球K-POP粉丝们的目光。



《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》采用「实名制」结合「登记抽选制」进行两阶段售票，第一阶段将於6/17（一）10:00至6/19（三）19:00开放登记抽选，获得购票资格的歌迷在规定时间付款即购票完成。第二阶段则将於6/29（六）中午12:00在Ticket Plus远大售票系统统一开卖。

《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》活动资讯

演出时间：2024/7/13（六）18:00 （以现场公告为主）

演出地点：高雄巨蛋

票价：NT$ 5,880 / NT$ 4,880 / NT$ 4,380 / NT$ 3,880 / NT$ 2,880 / NT$ 1,880

售票时间：

第一阶段登记抽选：2024年6月17日（一）10:00～6月19日（三）19:00，中选名单将於6月21日（五）中午12:00公布。

第二阶段一般贩售：2024年6月29日（六）中午12:00准时开卖。



登记抽选网址：https://ticketplus.com.tw/activity/481b74e2bcd1eaba1b5735359034def2

官方Facebook专页：https://www.facebook.com/KMEGA.2024

※活动售票、票价、内容等相关详细资讯，请依官方公告为主。

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