陆星材被台粉喂食到上台直呼「吃太饱」！许愿成为台北101的宣传大使〜

时隔6年，BTOB成员陆星材今日再度来台与粉丝们见面，以最新单曲《Be Somebody》拉开序幕，他也表示非常想念台湾，并且本次台湾的粉丝MELODY们也为他准备了各式各样的美食，让他多次在舞台上直呼「吃太饱」了！

陆星材穿上亮眼红色皮衣外套搭配黑色紧身裤登场，为大家带来单曲《Be Somebody》，接下来他竟是用台语跟所有粉丝们问候，「哇洗陆星材，已经6年某来台北，揪〜想你们」，虽然所有MELODY已经称赞他可以得到100分满分的发音，但陆星材为求完美，还是要求大家再仔细的教他台语语调，重新说了一次更有气魄的版本。



陆星材也提到对台北有著特别的情感，因为他还记得上次来台时，正值内心与身体状况都处於相当疲惫的时候，看见了粉丝们准备的应援影片，让他哭得很惨。所以在本次准备海外巡回场次的时候，陆星材也特地将台北选位首场，希望从这个充满回忆的地点，开始他的SOLO巡回演出。他也在舞台上不断提到「吃太饱」，因为粉丝们送来的应援食物非常多，有著各式各样的美食，让他失控大吃。



身为歌手兼演员的陆星材，也透露了下半年有一些新作品在计画中，提到想要挑战的题材，陆星材表示自己很想要尝试的是英雄题材，像蜘蛛人这样的漫威英雄角色，兼具过人能力又拥有幽默的个性。而提到本次的新专辑，陆星材也提到尝试了很多不一样的曲风，他说就连TROT（韩国演歌）也想要尝试，更是直接在舞台上演唱了一小段，展现相当深厚的演唱实力。



陆星材本次也以照片的方式与粉丝们分享他的近况，包含他与成员李昌燮爱犬的互动，以及在台湾吃的泡面等等，也与粉丝们进行游戏环节，更拿了10公斤的哑铃展现超强臂力，一边举起哑铃还能一边演唱，让大家觉得相当厉害。他也特别用口红写下了对MELODY的感谢，更在纸上留下唇印，送给幸运的粉丝。



陆星材随后又演唱了包括《BAD》和新专辑收录曲《The Ghost》在内的多首歌曲，而随著见面会接近尾声，他也与幸运粉丝进行了有趣的互动游戏，并赠送手炼、拍立得照片作为纪念，让现场气氛嗨到最高点，最后则以一首意义深远的歌曲《渐渐》作为压轴表演，在与粉丝们大合照留念之后，为这个难忘的夜晚画下完美句点。



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