【雷】《背著善宰跑》大结局放闪不停！纠缠的命运终於斩断，善宰小素不约而同看到未来画面（EP.15-16）

tvN月火剧《背著善宰跑》讲述因疲惫的生活而结束生命的顶级男明星，和为了救活他而回到过去的热血粉丝所展开的奇幻爱情故事。

*以下包含第15、16集关键内容！



记忆不会消失

小素（金惠奫 饰）在摩天轮受惊吓病倒，善宰（边佑锡 饰）不顾众人目光将她带回家照顾。 小素深怕再与他产生关联，醒来后坚持回到自己家。 善宰藉口送药跑去找小素，帮小素抱侄子时被吐到衣服，不得不进到小素家沐浴更衣，於是出现了养眼一幕~



小素家人突然回来，小素连忙拉著善宰躲进房间，善宰顺势参观起她的照片，拿起怀表端详时不慎掉在地上，抱歉地承诺会修好它。 趁家人回房间时，小素赶忙送善宰离开，关门时善宰突然闪现玄关kiss的回忆，陷入混乱XD



难得清醒的外婆告诉小素记忆不会消失，而是刻在灵魂中。 同时，善宰根据小素写下的歌词再次写出《阵雨》旋律，小素听到后泣不成声。

善宰给修好的怀表上发条，随著时间重新流淌，15年来忘却的记忆突然涌进脑中，和小素相爱的过往全都记起来了！善宰恍惚中看到学生小素在路对面，跌跌撞撞走上马路...



太成追凶

太成（宋建熙 饰）蹲点逮捕金永洙但被他跑掉，驱车追逐时刚好善宰走到马路上。 眼看金永洙就要撞上善宰，太成不顾危险撞停金永洙车辆、救下善宰。 金永洙再次逃跑时被卡车撞伤跌入河中身亡，纠缠的命运终於被斩断！



Happy Ending

善宰告诉小素他已想起全部，哭泣著相拥在一起。 善宰缠著小素约会，被拍到照片后大方公开恋情，令经济人再次想辞职XD小素侄子周岁宴因善宰的到来变成双方长辈相见礼，外婆叮嘱他要和小素长长久久地幸福下去，令善宰感动不已。



善宰计划了游轮烟花求婚，但听完小素想当导演的心愿后意识到时机不佳，临时决定取消。



小素努力工作、终於拍好作品，两人在樱花飘落的春日里散步，善宰再一起抓著她的手捕捉花瓣，偷偷在花瓣下藏了求婚戒指！善宰说出他的愿望：「以后所有时间都和我一起度过吧。」 一瞬间两人仿佛看到了未来的婚礼，全剧终~~~





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