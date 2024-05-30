《背著善宰跑》「仁赫」李承协与边佑锡同天生日只小一岁！传授舞台表演动作让善宰更帅！

在人气火爆的电视剧tvN《背著善宰跑》中饰演善宰与任素的最大助攻者Eclipse组合成员白仁赫一角的N.Flying成员李承协，提到了自己演出时与边佑锡的合作感想。

李承协在剧中与边佑锡饰演高中时期的好友，直到实现音乐梦想后都还年再一起，於是李承协也真正跟边佑锡成了至亲好友。两人的生日都同样是10月31日，刚好差了一岁，李承协表示在拍摄《背著善宰跑》中最依赖的人就是大他一岁的哥哥边佑锡，并且李承协认为要演好这个角色，必须要跟边佑锡真正变熟才行。



李承协提到与边佑锡见面并且坐在一起聊天，他提议在演出前，应该要先与边佑锡哥哥变熟，哥哥就对他说「那我们当朋友吧」，於是就成为了朋友，比起称呼全名，边佑锡叫他「仁赫啊」，李承协也称呼他剧中的名字 「善宰呀」更好，李承协也透露有时候还称呼他为「小锡」呢。



身为朋友，李承协也在拍摄时帮助边佑锡，李承协提到借了个练团室场地练习乐团表演时，舞蹈的动作与乐团表演不太一样，善宰首度登上舞台时，李承协还传授了妙招，要他把手举高就像跳舞的动作那样，台下观众们看起来似乎会比较帅气，於是充分准备之后，拍摄出来的画面就比原本来得更加自然了。果然是真正的歌手李承协。



练团时也很有趣，李承协表示拍摄的时候虽然也是有观众，并且所有人都是非常投入，让我们拍摄时相当愉快，李承协也带著自己原本使用的吉他，感觉粉丝们可能会觉得在看N.Flying的演出。



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