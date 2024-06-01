【韩网热门】非官方选出的最后一定会分手的电视剧CP！这一对呼声太高了

看韩剧的一大乐趣就是「嗑CP」，几乎每一部经典韩剧中都会有一对让人难以忘怀的萤幕情侣。

比如：

《大力女子都奉顺》里的安敏赫（朴炯植 饰）和都奉顺（朴宝英 饰）、

《鬼怪》里的金信（孔刘 饰）和池听晫（池恩卓，金高银 饰）、

《背著善宰跑》中的柳善宰（边佑锡 饰）和任素（金惠奫 饰）...等等，

让无数观众为他们的爱情苦恼。最近有网友在theqoo上讨论了「最终一定会分手的电视剧CP（非官方）」，原文作者认为《继承者们》中的金潭（李敏镐 饰）和车恩尚（朴信惠 饰）最终一定会分道扬镳。



韩国网友评论：

1. 我以为会是《我叫金三顺》里的炫彬（玄彬）和金宣儿

2. 哈哈哈哈，恩尚结婚的时候邀请了金潭啊

3. 他俩上大学之后大吵1、2次之后绝对会分手

4. 那么上大学之后让恩尚和永道（金宇彬 饰）谈一次恋爱吧

5. 当初看剧的时候我就没站过这对CP，更喜欢金潭大哥那对

6. 永道的爸爸会觉得儿子终於赢了金潭一次，因此非常喜欢恩尚

7. 如果是永道的话，他可能会为了恩尚断绝与家人的关系

8. 看吧，上大学之后肯定感情变淡，一定会分的

9. 不要啊，金潭和恩尚一定会幸福下去的

10. 除了颜值相配以外，没有一样是搭的，完全不门当户对，而且还是10几岁少年的恋爱

11. 不然拍第2部吧，肯定很有趣

12. 我看剧的时候就觉得永道比金潭更适合恩尚，没想到这么多人也这么想啊，永道这孩子太多伤痛了，当然金潭也不容易，如果他俩真的分手了，麻烦恩尚去找永道

13. 当时剧里有没说他俩的结局

14. 大学、入伍、就业，他俩今后要面对的大山太多了

15. 他俩不是因为不爱了而分手，而是因为各自的生活渐行渐远

16. 我觉得恩尚即使和永道谈恋爱最后也不会结婚

17. 他俩一看就不会交往很久，门不当户不对

18. 他俩虽然会分手，但妈妈们会继续相处得很好

19. 越是反对他俩越要在一起，还不如直接放任不管，很快他俩自己就会分手的，金潭和瑞秋（金智媛 饰）会结婚，恩尚安静地毕业，去上大学、就业

20. 老实说一开始如果大家都不反对的话，他俩绝对会在1、2个月之内就分手

21. 一样的高中生设定，一样的演员，一样的灰姑娘故事，为什么《花样男子》里大家就觉得一定会结婚，这对就一定会分手呢？

22. 最长半年最短3个月

23. 10几岁的爱情太不值钱了

原文：https://theqoo.net/square/3209497546

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