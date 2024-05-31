韩韶禧出席一次活动，从纹身到包包刺绣全都被关注！网友：我以为是2PM的Jun.K呢

韩韶禧不愧是韩流大势，一亮相即获得火爆关注。

日前，韩韶禧出席了在首尔圣水洞举行的品牌活动。 当天，她身穿绿色挂脖连衣裙登场，手拎同色系包包，尽显时尚达人的一面。 不过最吸引媒体和民众目光的则是侧身的花朵刺青，韩韶禧抬手或转身时就会很容易被看见。



한소희, '옆구리에 꽃이 피었어요' 5월29일 디올 컬렉션 포토콜 행사 한소희씨 옆구리 꽃이 피었어요.ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/OHqNT61Fml — 투모로우바이 투게더 공식팬카페 모아 (@txt7646073) May 29, 2024

早前韩韶禧曾因全身的刺青而火爆网路，被不少人大赞「有个性」，但后期因为当演员的需要，公司花费了2000万韩币替她洗掉。 这次又露出刺青引来不少网友讨论，纷纷表示：「如果不穿这么露的衣服其实看不到」、「不是都洗掉了吗？ 」、「刺青好大」、「果然还是这么有个性等」等。

活动结束后，韩韶禧又在个人SNS上公开了在活动现场拍摄的照片，其中一只绣著「JUNK」英文字母的奢侈品D牌包立即引发了网友们的好奇，纷纷猜测到底是什么意思，甚至有网友调侃「我以为是2PM的Jun.K」！



「JUNK」在字典里的释义为「废旧物品」、「无价值的东西」、「无用的东西」，韩韶禧在出道之前就以「JUNK」为网名活跃在BLOG和SNS上。 她还在采访中解释过当年学美术的时候给自己起了个别名，叫做「JUNK」，意思为「情感垃圾桶」。

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