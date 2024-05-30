秀智&朴宝剑为电影《Wonderland》献唱OST：声音也好配啊

秀智和朴宝剑全方位合作，不仅在电影《Wonderland》中扮演情侣，还一同为影片演唱了OST。

发行公司Ace Maker Movie Works通过YouTube频道上传了两人参与的电影《Wonderland》OST《Wish： Wonderland is here》的合唱片段，歌曲以宇宙飞船为背景，描绘了正仁（秀智 饰）和泰柱（朴宝剑 饰）的幻想世界。在现实中无法在一起的两人，通过在想像中重逢。



据知情人士表示：「朴宝剑通过反映泰柱心境的歌词为歌曲增添了情感。 他甚至亲自命名了这首歌，充满热情地参与了歌曲制作。 」尽管拍摄日程紧张，秀智和朴宝剑都尽了最大的努力。 两人通过不断练习，融入了细腻的感性，完成了美妙的和声。朴宝剑表示：「这是展示服务使用者情感的一场场景。 」秀智也补充道：「记得拍摄前一直在练习。 」

另外，《Wonderland》是一部奇幻爱情片，讲述通过将逝者复原为人工智慧，来与心爱之人相见的故事。 电影将於下月5日上映。

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