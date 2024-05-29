李瑞镇附身尹灿荣，和Golden Child奉宰铉展开奇妙友谊！新剧《黑帮的我成了高中生》今首播

【含完整剧情与角色介绍】

改编自同名人气BL小说，讲述黑帮老大附身在弱鸡高中生的全新韩剧《黑帮的我成了高中生》，今（29）日下午将首播，观前不妨看看详细剧情介绍与看点！



新颖阵容，尹灿荣搭奉宰铉当双男主

《Delivery Man》「司机nim」尹灿荣搭档《闪亮的西瓜》「恩浩」Golden Child奉宰铉，完全是新颖「鲜肉组合」！



童星出身的尹灿荣，去年在《Delivery Man》首次挑战成人演技，此次在《黑帮的我成了高中生》又要回归，但又不太一样，甚至要一人扮演两角！尹灿荣回归扮演高中生，演出的「宋伊宪」是个受校园暴力折磨、性格胆小的学生，从天桥一跃而下意外被一名黑帮老大附身，被改头换面逆转人生！也因此，尹灿荣除了饰演胆小的「宋伊宪」，同时还要扮演「被黑帮老大金德八附身的宋伊宪」挑战演技。



男团Golden Child成员奉宰铉，近年不断尝试演戏，去年在《闪亮的西瓜》里扮演男主角恩杰的聋人哥哥「恩浩」，纯粹用手语、脸部表情与后制配音呈现表演，戏份不多但一度成为亮点。他在《黑帮的我成了高中生》饰演宋伊宪的同学「崔世景」，发现宋伊宪的异状大胆的怀疑他……



「美大」李瑞镇重量级客串

尹灿荣和奉宰铉担纲男主角之外，还有名演员重量级客串！是人称「美大」的李瑞镇！李瑞镇2022年一改形象搞笑演出《内科朴院长》获好评，在《黑帮的我成了高中生》里，他是本来是要接手七星派当老大的金德八，结果为了想救宋伊宪成为了宋伊宪！李瑞镇不只是一开始现身而已，后续还要配音，拥绝对存在感！



猜不透的情节

《黑帮的我成了高中生》改编自同名BL小说，引发广大原著小说迷注意，虽然没有明讲这是部BL剧，但制作公司却是曾制作热门BL剧《非意图的恋爱谈》的No.3 Pictures，双男主宋伊宪和崔世景的故事会如何发展引人好奇，能确定的是，‎尹灿荣和奉宰铉戏外已结成友谊。



另外，剧情设定乍看像是振永和朴诚雄主演的电影《大佬上错身》（我里面的那家伙），但导演李成泽说明《大佬上错身》是「交换灵魂」，和《黑帮的我成了高中生》单纯只有黑帮老大上身高中生的情节不同，故事会著重在老大变成高中生后展开的冒险故事。预告也显示变成高中生的德八，曾到纳骨塔看著黑帮手下们给自己的留言，德八的未来会如何呢？伊宪又到哪去了？



除了尹灿荣、奉宰铉与李瑞镇之外，还有元太珉（元泰民）、高东玉与朱允灿等演员携手演出。而OST歌手阵容已公开，包括LUCY主唱兼吉他手的崔庠烨、池永勋（지영훈）、Tejong（테종泰宗）、ARO（정아로正娥路）与金英根。



《黑帮的我成了高中生》今日起逢星期三下午4时半在「黄Viu」更新两集，观众可免费收看，好奇尹灿荣、奉宰铉之间的男男友谊还有爆笑冒险，那就别错过啦！

▼预告片



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻