坎城影展遭种族歧视！白人保镳催促入场，阻碍拍照，润娥一笑置之

继IU之后，又一位韩国女明星在坎城影展上受到种族歧视，这次事件的主角是润娥。

润娥参加第77届坎城影展时遭到现场保镳人员的区别对待，某印度媒体报导了相关事件，称「润娥并没有太过表现出来，但表情看上去很不舒服。 她并未对（保镳的种族歧视）做出太大的反应，而是安静地走了进去。」

从X（旧Twitter）等SNS上公开的内容来看，一名白人女性保镳在润娥走红毯时示意她赶快入场，用手臂拦住了润娥，阻止她拍照。润娥因对方的行为举止略感慌张，但很快用微笑一带而过。相关安保人员还用相同的行为对待了Kelly Rowland、Massiel Taveras等多名有色人种明星。 而白人明星入场时，这位女保镳却未做出任何阻止动作。 Kelly Rowland气到当场警告对方，Massiel Taveras更是直接推开了女保镳的肩膀。



2022年举办的第75届坎城影展中，IU也遭遇了种族歧视，一名法国网红撞开IU之后，若无其事地走开。 事情发酵后，该网红道歉，辩称没有任何想要撞人的意思。



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