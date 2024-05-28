《我明目张胆地梦想成为灰姑娘》四位主要角色全E人！剧中角色MBTI大揭密

将於5月31日首播的TVING原创系列新剧《我明目张胆地梦想成为灰姑娘》，描述遭遇到现实生活中的挫折后决心飞上枝头的女子，以及不相信爱情的白马财阀王子，相遇后所展开的争取欲望罗曼史，是浪漫喜剧类型作品。

由作家来为四个主要角色的MBTI个性做说明。首先是为了改变现实状态而自己跃上白马的灰姑娘申在林，她的个性是无法预测会跳往哪里，非常浪漫随兴又快速陷入爱情，还会突然加速度，作家认为在林是个活泼的活动家，并且她的MBTI应该属於ENFP。



接下来是令作家充满了自信感的角色，也就是财阀第八世文车敏，他的性格类型应该属於ENTP。作家表示文车敏浑身上下充满了自信感，不过与他人的共情能力稍嫌不足，还会抓著人家小小的语病来作文章而不能马虎随意给过。所以他总是与在林因为一点小小的事情而争吵，却也从中得到了激烈的化学反应火花。当ENTP的车敏陷入爱情时的转变也相当有趣。



也有人物的MBTI会发生改变，申在林的许愿男，电影导演白道弘，原本是从内向的人格改为外向，原本是I型人的他被训练社会化之后，转变为E型人，应该属於在社交性格上很会照顾人的ENFJ类型。虽然和很多人再一起的时候会显得开朗，但自己独处时却也会比较多愁善感。



最后是外型年轻美丽的未婚妻班丹雅，属於ESTP。既现实又能够享受人生中所带来的刺激，并且没有成见，属於相当酷的类型，作家认为她是登场人物中最自在作自己的一个，很随兴也单纯可爱又直白。每一个角色都有个性上的不足，这也让他们在各自相遇时迸出不同的火花，《我明目张胆地梦想成为灰姑娘》将於5月31日中午12点公开前两集。



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