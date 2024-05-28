Apink金南珠SOLO来台秀团魂友情戒！新专辑《BAD》自我喊话做自己

女团Apink成员金南珠，3月发行个人专辑《BAD》，日前也专程为举办签售会只身来台，对台湾已不陌生的她，还是有很爱吃的美食与想去的地方，她更表示带著象徵团魂的友情戒指，代表成员们都在她身边。

新专辑《BAD》虽是走性感风，不过金南珠认为女性的性感美要够强烈与霸气，重点是内在必须很坚强，她也强调心态必须积极正面，不必在意别人太多批评，堂堂正正地做自己。艺人也总是不免在网路上看见别人对自己的恶意评论，不过金南珠也时刻提醒自己不要太在意，不被他人的视线动摇。



这是金南珠第一次单独来台，不免有些紧张，结束工作行程后也去吃了美食，买了很多东西，包含她最爱的凤梨酥以及芳香剂，还有很多台湾的饼干零食，南珠也自曝行李箱已经满到快要爆炸了。有机会的话，南珠还希望能够到台中去走走，只是工作行程不少，不确定是否有机会去观光。



金南珠也透露之前曾出演《泪之女王》的成员普美，拍摄时相当担心自己的表现，也不忘与南珠分享，南珠也表示自己跟周围朋友都觉得普美的表现很不错，果然也获得了观众们的好评。金南珠自己则是喜欢犯罪类题材的作品。



Apink有象徵友情的戒指，南珠表示上飞机前记得戴上，也象徵著团员都陪在她身边，她还打趣表示如果弄丢了就要自己买，戒指单价并不便宜，所以这款戒指每个人都好好保存著，Apink出道十多年的时间，成员们总是共同度过很多难关，一起成长著，她自己也承认在心境上更接近了40岁的心情，很多事情都能沉著稳定的面对，与以前不一样了。

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