金软景登《只要有空》被刘在锡狂喊「光洙」，金软景反控刘在锡只看IU没空看她比赛

《只要有空，》最新一集嘉宾请来在韩国排球界被称为「女帝」，而在韩国演艺圈被称为「女版李光洙」的金软景，金软景和刘在锡重逢又是吵吵闹闹。

刘在锡介绍金软景，开口就说人家「跟光洙感觉很像，我常常把光洙跟她搞混」，远远就大喊金软景「光洙」，金软景无奈笑说：「在初次见面的人（柳演锡）面前，为什么又提到光洙哥？」结果金软景登场，刘在锡说两人更像了，因为李光洙登场的第一集天气也是细雨绵绵，两人都撑著伞，而且头发长度看起来相仿。



聊到金软景球队成绩，刘在锡表示兴国生命很可惜此赛季没能夺冠，但金软景马上就指控刘在锡「没遵守约定」！金软景：「一直说要来，说了几次，一次都没来！」刘在锡辩解：「本来要去的！但在那之前就结束了啊！第五场前就结束了啊！」金软景继续抱怨自己和球队说了大话，但刘在锡都没去。



中午吃饭的时候，刘在锡自己挖坑跳，对金软景说：「真的去看一下演锡的音乐剧，很帅！」金软景听了又说刘在锡没来看自己比赛，甚至说：「结果跑去看IU的演唱会！什么啊，之前那个梗图爆红了啊！在那边很嗨……」刘在锡只好找藉口(?)说金软景的赛场太远在仁川，柳演锡就帮他下结论：原来最远只能到蚕室（IU演唱会和柳演锡音乐剧演出附近）。



后续金软景又邀请了刘在锡，表示自己要办友谊赛，刚好就在蚕室！6月8日是金软景国手退役友谊赛，她邀请2012~2020奥运期间早已退役的国手们一起打球并一同举行退役仪式，6月9日则是世界女子排球全明星赛。刘在锡和柳演锡听了很感兴趣，不晓得刘在锡这次会不会履行约定呢？



▼相关影片（开场00:00起，提到IU 9:30起）



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