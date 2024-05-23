《刘QUIZ》边佑锡9年无名时期：曾剧本排练后被换掉，因被骂太狠一度害怕面对镜头！如今剧本比之前多了10-20倍

从模特儿转行当演员，如今已经演员出道9年的边佑锡终於迎来了自己的第一个事业巅峰，凭藉《背著善宰跑》中的「善宰」一角一夜爆红。

tvN招牌综艺《刘QUIZ ON THE BLOCK》22日播出了「大势」边佑锡的内容，他真诚、坦然的面貌再一次感染了所有观众。 面对最近刮起的「善宰热潮」，边佑锡非常诚恳地表示：「这是我主演的第一部电视剧，大家对我的喜爱超出了我的想像，非常感恩。 」

边佑锡接著说道：「电视剧播出的那一天不管是凌晨3点睡还是4点睡，都会很准时地7点半醒来，因为8点会出收视率，我也会数电视剧新闻的篇数，看话题性指数，还会搜寻自己的名字，看的时候心脏一直砰砰跳，不知该如何是好。9年的时间里一直都很努力，（大家给予了）这么多的爱，一下子让我不知所措，真的很感谢大家。」《背著善宰跑》播出后，边佑锡人气大爆发，他也收到了比之前更多的剧本，「剧本比之前多了10～20倍」，刘在锡在一旁解释「这些都是一个月内发生的事情」。



剧中边佑锡和金惠奫如同天作之合，边佑锡不忘感谢对方，称：「如果没有惠奫的话，我没有办法表现出善宰的情感，惠奫给予的情感让我切实感受到了，我才能沈浸在善宰之中，才能演得更好。 」 《背著善宰跑》从制作到开拍花费了3年的时间，对此边佑锡表示：「当时我的名气不大，剧本先给了其他演员，十分感激剧本能够给到我，看完之后就产生了一定要演的想法。」

边佑锡演员出道已经9年，他的小萤幕处女作是2016年的tvN电视剧《Dear My Friends》，但这9年来他的演艺之路并非一帆风顺，「还发生过剧本排练之后被换掉的经历，一直备受打击，被骂很多次，那时自尊心跌入谷底的时候。因为当过模特儿，我很喜欢被拍，但因为一直被骂，都开始害怕镜头了，甚至在思考自己是否适合当演员。 身边人也会说『4、5年之内还不行的话，基本上就不行了』，不过每次听到这种话我都会想要去战胜，不想因为这句话受到挫折，为了克服我的缺点一直在努力。」



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