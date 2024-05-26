【雷】《背著善宰跑》小素用完三次穿越机会仍未成功，为救挚爱做出历代级虐心决定（EP.13-14）

tvN月火剧《背著善宰跑》讲述因疲惫的生活而结束生命的顶级男明星，和为了救活他而回到过去的热血粉丝所展开的奇幻爱情故事。

*以下包含第13、14集关键内容！



也许不该相遇

小素（金惠奫 饰）南下前和善宰（边佑锡 饰）一起去游乐园庆生，善宰在摩天轮送给她蛋糕和项链，一起留下了美好的回忆。



返回首尔前小素决定独自面对犯人，於是假装回到未来支走善宰、对妈妈谎称仍旧和善宰一起在朋友家。 小素请金刑警来协助，按照预感中的路线行动，希望钓出犯人。 善宰发现小素骗了他，火速从首尔赶回来并报警保护小素。 闻讯出动的警察打乱了小素的计划，犯人没有接近小素反而撞见善宰。



小素猜到是善宰报警、立即跑向悬崖，然而终究晚了一步！犯人现场被捕，善宰则被刺中腹部跌进海中。 第二天善宰尸体被打捞上来，小素意识到无法避免善宰被杀、认为两人不该相遇，於是用善宰的手表穿越回阵雨那天阻止了相遇，也让一切美好回忆在现实中清零。



错误的剧本

回到2023年，小素在电影公司工作，和当刑警的金太成（宋建熙 饰）聊天喝酒后迷迷糊糊写了辞职信、对老板破口大骂。 不料第二天老板就决定用小素的剧本拍戏，还拿走辞职信。 小素为拿回信而跟到颁奖礼，误打误撞遇到已经是演员且不认识她的善宰，瞬间红了眼眶。 小素的辞职信和善宰的颁奖名单都掉在地上，慌乱中拿错害善宰在颁奖礼念出辞职信内容而出糗。



小素的朋友兼同事李贤珠误把另一个剧本发给善宰，内容是小素几次穿越最终让一切清零的亲身经历。 善宰看后不知为何泪流不止，坚持要演这部戏，但小素深怕两人再扯上关系，宁可辞职也要拒绝。

小素独自到游乐场回味只存在於她脑海的回忆，坐摩天轮时善宰突然跑进来，说他看过剧本后经常看到奇怪的画面，对游乐园也感到熟悉。 小素认为剧本结局很好、因为男主角没有死，但善宰看法相反，因为女主角失去了爱情。



与此同时，跟踪善宰的女学生当做目标差点被害，犯人画像就是当年要杀害善宰的金永洙。

下集预告中，善宰照顾昏睡的小素，但小素醒来后还是坚持与他划清界限。 太成带人追捕犯人，似乎不太顺利。 是否有些命运终究无法改变呢？ 下周就要播出最后两集，拜托给他们一个美好结局吧！



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