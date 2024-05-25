《背著善宰跑》收视率不到5%却依旧火爆，现在话题度才是热门基准！业界：超出预期，几乎没有黑粉

是什么让上班族疯狂期待周一的来临，又是什么治好了了大家的「周一病」？ 那一定是《背著善宰跑》。

由金惠奫和边佑锡携手主演的穿越青春剧《背著善宰跑》不仅在韩国本土，甚至在全亚洲乃至全球刮起了追剧热潮，不少人问候见面语从「你好」变成了「你看《背著善宰跑》了吗」。 就连剧中柳善宰所在的乐队Eclipse都被剧迷们要求上音乐节目。

《背著善宰跑》因为穿越题材+追星剧情，再加上金惠奫和边佑锡都非一线人气演员，又遇上月火剧8点50分的排档，首播收视率仅为3.1%。 而前作《不可能的婚礼》的收视率也停留在了3%左右，也就是说《背著善宰跑》根本沾不到前作的光。而金惠奫和边佑锡，一个是《偶然发现的一天》（意外发现的一天）之后时隔5年才演女主角，一个是首次担任电视剧男主角，因此可以说整个业界对该部作品都没有抱任何期待。 然而随著前两集的播出，该剧在观众之间的口碑暴涨，收视率也稳步上升，并突破了4%，且始终维持在4.5%以上。从去年开始tvN月火档，除了《和我老公结婚吧》之外，其他作品的收视率基本都在2%-4%之间，与之比较的话《背著善宰跑》已算是高收视。



别看《背著善宰跑》的收视率一般，但话题性却出奇的高，目前在good data上的话题性排行榜中以压倒性的数值持续，5月第2周TV・ OTT电视剧话题性调查结果，该剧的话题值为58.37%，蝉联2周冠军。 主演边佑锡和金惠奫分列演员榜冠、亚军。



让全民切实感受到该剧热度的另一个指标就是网路提及率，电视剧开始受到关注是从第2集开始，第二周剧情播出后的12个小时内SNS内提及率和YouTube留言比上一周暴涨160%，与2023年下半年开播的tvN月火剧的平均指标相比较时，《背著善宰跑》上涨了2倍，达到了234%， 甚至比tvN最重视的土日剧的平均数值还高出了228%。

也许是因为暴走的话题度，tvN也完全不在乎《背著善宰跑》并不高的收视率，因为tvN关注的指标完全不同。 与其他重视综合家庭收视率的电视台不同，tvN更偏重主要收视群体2049的收视率（20至49岁年龄段的观众收视率），这个年龄段的人群被认为具有较高的购买能力，因此对於广告商来说，20至49岁的收视率是一个非常重要的指标。



据说《背著善宰跑》内部试播之后，在20-30代的女性职员中引爆火热反响，CJ ENM朴尚赫（音译）媒体事业部长：「作品中的人物化学反应以及双向救援的故事很有魅力，已经超越了穿越剧，完全是可以用来吸粉的的好作品。」

《背著善宰跑》第10集2049收视率位2.9%（全国标准），是包括地上波电视剧在内所有同档剧中的收视冠军，朴尚赫部长又称：「现在主要观察2049收视率，这剧已经超出了我们的预料，比起收视率，话题性能够引来更高的话题度和人气。 」



综上所述，在业界看来《背著善宰跑》已经属於非常热门的韩剧，制片商也大赞电视剧很成功，内部评价颇高，tvN高层透露：「大家对《背著善宰跑》的喜爱已经超出了我们能够承受的范围，几乎没有黑粉，深受广大民众的喜爱，希望《背著善宰跑》是一部能让观众记很久的作品。」

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